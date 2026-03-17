Timothée Chalamet, hundido en los Oscar 2026: Analizan esta conversación con Kylie Jenner tras perder

Timothée Chalamet ha sido uno de los grandes protagonistas de los Premios Oscar 2026, pero no precisamente por su victoria. El actor, de 30 años, partía como el gran favorito por su papel en Marty Supreme, pero ha terminado perdiendo el galardón frente a Michael B. Jordan, dejando tras de sí una noche marcada por la tensión y la polémica.

Aunque Chalamet ha reaccionado con una sonrisa y ha aplaudido a su compañero cuando se ha anunciado su nombre, varios expertos han señalado que su lenguaje corporal reflejaba otra cosa muy distinta. Según la especialista Beth Dawson, el actor ha mostrado signos claros de decepción contenida: "Parpadea una vez y baja la mirada: un destello de auténtica decepción. Aunque sonríe y aplaude, mantiene la compostura", explica a Metro..

La experta también apunta a pequeños gestos que delataban su estado emocional: "Ese temblor en los labios denota decepción y tristeza, pero él intenta contenerlas", ha añadido, señalando que su reacción fue "contenida y comedida", propia de alguien acostumbrado a estar bajo el foco.

Antes incluso de conocerse el ganador, el comportamiento del actor ya sugería tensión. Con las manos entrelazadas y la mandíbula tensa, Chalamet parecía estar preparándose para el resultado: "Puede ser un gesto de autoconsuelo, casi como tomarse de las propias manos para sentirse más seguro", explica Dawson.

La noche también ha dejado otro momento viral protagonizado por el actor y su pareja, Kylie Jenner. Un vídeo captado durante la gala ha mostrado a Chalamet visiblemente incómodo mientras hablaba con ella, una conversación que posteriormente ha sido analizada por una experta en lectura de labios, tal y como recoge Daily Mail.

Según este análisis, el actor confiesa en voz baja: "Odio esto", a lo que Jenner responde: "Estamos bien, ¿de acuerdo?". Chalamet le contesta: "Sí", y ella añade: "Eso espero". En otro momento, el actor habría reconocido: "Esta noche necesito un buen abrazo".

El contexto de la gala tampoco ayudó a mejorar la percepción sobre el actor. En los días previos, Chalamet había sido objeto de críticas por unas declaraciones en las que aseguraba que "a nadie le importaban" el ballet y la ópera, lo que generó una oleada de comentarios en redes y, según algunas informaciones, incluso una campaña en su contra.

Aun así, cuando Adrien Brody ha anunciado el nombre de Michael B. Jordan como ganador, Chalamet ha reaccionado con profesionalidad, aplaudiendo y llegando a pronunciar un "¡bravo!" mientras su rival subía al escenario.

Entre la polémica previa, su derrota en una de las categorías más disputadas y los momentos virales junto a Kylie Jenner, Timothée Chalamet ha vivido una de sus noches más incómodas en los Oscar, dejando una imagen que ha dado mucho que hablar tras la gala.