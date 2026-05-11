El estremecedor relato de abusos de Michael Jackson a los hermanos Cascio, "su segunda familia": "Me violó y lo disfrazó de amor"

Tras el estreno de la película de Michael Jackson y consolidarse como el biopic más taquillero de la historia, han salido a la luz nuevas acusaciones contra el Rey del Pop sobre abuso infantil.

Eddie, Dominic, Aldo y Marie-Nicole Cascio, conocidos por haber formado parte del entorno íntimo del cantante durante décadas, han concedido una entrevista a 60 Minutes Australia donde relatan presuntos abusos sexuales sufridos cuando eran niños por parte del cantante.

La familia ya había acusado recientemente al artista de haberles "lavado el cerebro" durante años, pero ahora han compartido nuevos detalles sobre lo que supuestamente ocurrió dentro de ese círculo privado.

Según explican, Michael Jackson estrechó su relación con la familia en los años 80 tras hacerse amigo de sus padres. Los hermanos recuerdan viajes, regalos, parques de atracciones y constantes visitas del cantante a su casa de Nueva York: "Nos hacía sentir especiales", afirma Eddie Cascio.

Sin embargo, sostienen que detrás de esa cercanía existía una dinámica de manipulación: “Cuando tienes a la mayor superestrella del mundo queriendo ser tu amigo, eres vulnerable y fácilmente manipulable", declara Dominic Cascio.

"Nos hizo sentir como si fuéramos su familia, sus hijos, su todo", explican mientras aseguran que eran como su "segunda familia.

Edward asegura que el abuso comenzó cuando tenía 11 años durante la gira Dangerous en 1993: "Ahí es cuando mi mundo empezó a cambiar", recuerda el miembro de la familia Cascio. Edward contó que Jackson lo apodaba "ángel" y que ambos se bañaban juntos, además de compartir la cama por las noches.

Según Edward, una vez que comenzó, los abusos ocurrieron "casi todas las noches". El presunto abuso continuó durante años: "Tenía que practicarle sexo oral. Y viceversa. Es muy duro porque me arrebataron mi hombría y mi infancia", explicó.

Edward afirmó haber sufrido el período de abusos sexuales más prolongado entre sus hermanos, alegando que fue abusado durante 16 años, hasta bien entrada su edad adulta.

Dominic también describe supuestos "juegos" sexuales y episodios de control emocional: "Te hacía creer que eso era amor", asegura.

Por su parte, Marie-Nicole alegó que Jackson la convencía para que se desnudara delante de él cuando ella tenía solo 12 años y se masturbaba mientras la miraba: "No paraba de decir: 'Esto es normal'".

El menor de los hermanos, Aldo Cascio, sostiene que Jackson abusó de él mientras jugaban a videojuegos: "No sabía que aquello era inapropiado. Lo disfrazó de amor", afirma.

"No tenía ni idea de lo que era el sexo. No tenía ni idea de que aquello era inapropiado. Me violó y lo disfrazó de amor".

La familia también asegura que el artista utilizaba alcohol y medicamentos para controlarles y que les enseñaba qué debían responder si alguien sospechaba de él.

Estas nuevas declaraciones no son sorpresa de nadie, ya que llegan años después de Leaving Neverland, el documental donde Wade Robson y James Safechuck relataron experiencias similares.

De hecho, recientemente el director del documental aseguró que Michael Jackson "era peor que Epstein", dejando claro que el terror de sus abusos aún sigue presente a pesar de que hayan pasado casi 20 años de la muerte del Rey del Pop.