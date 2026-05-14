Estrenos de cine 14 de mayo: Top Gun vuelve y se enfrenta a Jennifer Lopez con El beso de la mujer araña y Aaron Piper con Hugo 24

La cartelera de esta semana trae el reestreno de dos películas que cumplen cuarenta años: Top Gun y El castillo en el cielo, del Studio Ghibli. Junto a ellas, novedades como el cuento de folk horror irlandés Hokum, la comedia Pizza Movies y Hugo 24, con Arón Piper.

Top Gun, la película que encumbró a Tom Cruise

Dirigida por Tony Scott (Juego de espías), la película sobre una escuela de élite para pilotos de la Marina estadounidense se ha reestrenado en cines el miércoles 13 con motivo de su 40 aniversario, acompañada de la secuela Top Gun: Maverick, que dirigió Joseph Kosinski (F1: La película) en 2022.

El castillo en el cielo, un Miyazaki clásico

El famoso estudio de animación japonés, que este año recibe el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, estrenó en 1986 El castillo en el cielo, de Hayao Miyazaki. Cuarenta años después, vuelve al cine esta historia acerca de dos huérfanos en busca de un tesoro perdido que les revelerá la verdad sobre su pasado.

Hokum, un cuento de terror irlandés

El escéptico Ohm Bauman (Adam Scott) llega a una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que las historias de terror que narran los lugareños no son cuentos de brujas. Dirigida por Damian McCarthy (Oddity), completan el reparto Florence Ordesh, Peter Coonan y David Wilmot.

Hugo 24, un drama con Arón Piper

Hugo es un joven que aún no ha madurado, pero en la víspera de su 24 cumpleaños se enfrenta de golpe a la vida adulta: no tiene trabajo, su padre está ausente, su madre está en la cárcel y su novia se marcha. La amenaza por desahucio de su casero será el punto de inflexión que lo llevará a iniciar una carrera contrarreloj que marcará su paso a la adultez.

Firmada por el director Luc Knowles (Libélulas), la cinta española homenajea al cine quinqui con Arón Piper, Marco Cáceres, Marta Etura y Greta Fernández.

Jugada maestra, una comedia negra millonaria

Becket Redfellow es el octavo en la línea de sucesión, sin embargo, esto no será un impedimento para intentar recuperar la fortuna que siempre creyó suya. La cinta británica, dirigida por John Patton Ford (Emily la estafadora) y protagonizada por Glen Powell, cuenta con estrellas como Margaret Qualley o Ed Harris.

El beso de la mujer araña, una historia Lgtbiq+

Valentín, un preso político, comparte celda con Molina, un escaparatista condenado por escándalo público. Entre ellos surgirá un vínculo, mientras Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita, Ingrid Luna.

Basada en la novela homónima del escritor Manuel Puig, el filme está dirigido por Bill Condon (Chicago) y protagonizado por Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz.

Un hijo, el lugar para encontrar un refugio

María, una psicóloga escolar sin experiencia interpretada por Macarena García, intuye que, tras la aparente felicidad de Guille, un niño de 8 años recién llegado al cole, se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para averiguarlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y vencer la intransigencia de su padre.

Dirigida por Nacho Lacasa, completan el reparto de la cinta española Hugo Silva, Ian Cortegoso y Jesús Carroza.

El amigo silencioso, un canto a la naturaleza

En el corazón de un jardín botánico en una ciudad universitaria medieval de Alemania se alza un majestuoso ginkgo. Este testigo silencioso ha observado durante más de un siglo los ritmos de transformación a lo largo de tres vidas humanas.

Dirigida por la húngara Ildikó Enyedi, la película está protagonizada por un reparto internacional compuesto por Tony Leung Chiu-Wai, actor fetiche de Wong Kar-wai, junto a Luna Wedler, Léa Seydoux, Enzo Brumm y Sylvester Groth.

Leonas, la ternura como acto radical

Este documental, firmado por el director español Juan Manuel Cotelo, aborda la soledad, la enfermedad y la indiferencia de la sociedad moderna a través de la historia de un bebé abandonado que encuentra a una madre adoptiva que hará todo lo posible por protegerlo.

Serás Farruquito, la historia del mejor bailaor

Documental que narra el ascenso, caída y redención de Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, considerado "el mejor bailaor flamenco de este siglo" por The New York Times. El film narra el recorrido por la historia de una de las grandes dinastías gitanas del flamenco, donde el peso del legado se transmite generación tras generación.

Movida celestial, un asunto de ángeles

Con guion y dirección del actor y comediante estadounidense Aziz Ansari, la producción está protagonizada por Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh y el propio Ansari.

Gabriel, un ángel bienintencionado pero inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj, un organizador de conciertos en apuros, y Jeff, un rico inversor de capital riesgo.

Gigante, basada en hechos reales

Inspirada en la historia real del príncipe Naseem Naz Hamed, un boxeador británico-yemení, y su trayectoria desde unos orígenes humildes hasta convertirse en campeón del mundo y su entrenamiento con Brendan Ingle, que desempeñó un papel crucial en su triunfo.

La cinta británica está dirigida por Rowan Athale y protagonizada por Amir El-Masry,Pierce Brosnan y Katherine Dow Blyton.

Pizza Movies, la precariedad cultural

Una periodista cultural y crítica de cine en crisis convence a su marido de dejarlo todo y montar una pizzería con temática de cine.

Con dirección de Carlo Padial, la película está protagonizada por Berto Romero y Judit Martín, y completan el reparto Joaquín Reyes, Bruna Cusí, Raúl Arévalo y Tamar Novas.

Los legendarios, para los más pequeños

La animación francesa llega a la cartelera esta semana con Los legendarios, dirigida por Guillaume Ivernel, en una historia sobre unos intrépidos aventureros que a raíz de una terrible maldición se convierten de nuevo en niños.

Iron Maiden: Burning Ambition, una recopilación de la mítica banda

El documental estadounidense, dirigido por Malcolm Venville, elabora una recopilación de la historia de Iron Maiden, el ascenso de la banda desde los pubs del este de Londres hasta los estadios más grandes del mundo, contada a través de entrevistas exclusivas con miembros de la banda, la última charla de DiAnno, opiniones de celebridades e imágenes inéditas.

El amigo inesperado, retratar la vida con un doble

Baptiste es un brillante imitador de famosos que no consigue vivir de su oficio hasta que conoce a Pierre Chozène, un famoso escritor cuya vida diaria le impide tener el tiempo suficiente para escribir su nueva novela, y que le contrata. Pero las cosas se complican cuando Baptiste se mete en el personaje y empieza a suplantar su identidad.

Dirigida por la francesa Fabienne Godet (Un lugar en la Tierra), el elenco lo componen Denis Podalydès, Salif Cissé, Aure Atika, Clara Bretheau y Manon Clavel.

La chica del coro, el despertar adolescente

Esta cinta eslovena cuenta la historia de una joven de 16 años que se une al coro femenino de su colegio católico, donde conocerá a Ana-María, una niña popular y coqueta. Entre ellas se establecerá una relación de celos que empezará a tensar el vínculo y provocará problemas en el coro. A medida que surgen nuevos deseos, Lucía se cuestiona su incipiente sexualidad, sus valores y sus creencias.