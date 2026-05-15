Amazon comienza a buscar al nuevo James Bond que mantenga viva la saga

La espera para conocer la nueva identidad del agente secreto más famoso del cine está a punto de terminar. Amazon MGM Studios ha confirmado oficialmente que la búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha, desatando de inmediato la locura en Hollywood.

A través de un escueto comunicado en redes sociales, la compañía de Jeff Bezos ha anunciado este nuevo e incipiente proceso de selección. "Aunque no compartiremos detalles específicos durante el proceso de casting, estamos deseando ofrecer novedades a los fans de 007 cuando llegue el momento adecuado", señalaban.

Esta confirmación llega tras un largo periodo de silencio desde la marcha de Daniel Craig en Sin tiempo para morir. El adiós del actor dejó un vacío complejo de llenar en una franquicia que acumula más de seis décadas reinventándose.

Según ha adelantado en exclusiva la revista Variety, el estudio no está perdiendo el tiempo y ya ha iniciado las primeras audiciones. Para asegurar el tiro, han fichado a una de las figuras más respetadas de la industria: la directora de casting Nina Gold.

Gold es una experta en gestionar las complejidades de las grandes producciones. Su nombre es de sobra conocido en el sector por haber sido la responsable de dar vida a todo el universo de personajes de la exitosa serie Juego de Tronos de HBO.

La misión de Gold ahora es encontrar a un actor que este a la altura y pueda salir de la alargada sombra de Daniel Craig, Pierce Brosnan o Sean Conery. Aunque la directora no ha hecho declaraciones, fuentes de la producción ya confirman su implicación total en la película número 26 de la saga.

La maquinaria de los rumores cinematográficos ya echa humo. Durante meses, nombres con un perfil muy clásico como Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James, Jacob Elordi o Idris Elba han encabezado todas las apuestas para suceder a Craig.

Nos mantenemos a la espera para ver quién hereda la icónica licencia para matar.