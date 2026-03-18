Timothée Chalamet y Kylie Jenner abandonaron la gala de los Oscar por las pullas al actor: "Estaba harto"

Timothée Chalamet vivió una de sus noches más incómodas en los Oscar 2026. El actor, nominado a Mejor Actor por Marty Supreme, no solo perdió el premio frente a Michael B. Jordan, sino que también fue un objetivo recurrente de pullas durante la gala.

El presentador Conan O'Brien no dudó en hacer referencia a la polémica generada por Chalamet tras sus comentarios sobre el ballet y la ópera: "La seguridad es muy estricta esta noche. Hay preocupación por posibles ataques por parte de las comunidades del ballet y la ópera", bromeó, antes de dirigirse directamente al actor: "¿Estamos en sintonía, verdad?".

Las bromas no se quedaron ahí. Durante la gala, el ganador del Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Real, Alexandre Singh, lanzó otra indirecta en su discurso: "Creemos que el arte puede cambiar el alma de las personas… podemos cambiar la sociedad a través del arte, del teatro, del ballet y del cine", afirmó.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en la gala de Los Oscar 2026 | Gtres

Incluso el número musical de Sinners incluyó una actuación de la bailarina Misty Copeland, que ya había criticado previamente al actor, lo que aumentó la sensación de que Chalamet era uno de los protagonistas indirectos de la noche.

Según declararon varios asistentes a The Sun, el actor y su pareja, Kylie Jenner, decidieron abandonar temporalmente la ceremonia en mitad de la gala: "Timothée y Kylie fueron reemplazados por personas que ocuparon sus asientos durante una hora. Parece que ya estaba harto de ser el blanco de las bromas", aseguró una fuente.

La pareja regresó justo antes de la entrega de los premios principales, incluyendo Mejor Actriz y Mejor Actor, categoría en la que finalmente Chalamet no resultó ganador.

Timothée Chalamet en los Oscar | Reuters

Tras la gala, el actor acudió a la fiesta de Vanity Fair, donde intentó restar importancia a lo ocurrido. Allí coincidió con celebridades como Mick Jagger, Nicole Kidman y Naomi Watts, además de compartir la velada con la familia de Jenner, incluidas Kendall Jenner y Kim Kardashian.

Sin embargo, su actitud llamó la atención: "Estuvo con las gafas de sol puestas casi toda la noche e intentó pasar desapercibido", señaló un asistente, añadiendo que la pareja acabó abandonando la fiesta discretamente. "Era la salida de extranjis que quería y necesitaba", concluyó.

Entre las bromas, la derrota y su momentánea salida de la gala, Timothée Chalamet terminó protagonizando una de las historias más comentadas de los Oscar 2026, en una noche marcada por la polémica y la presión mediática.