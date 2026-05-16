Nicolas Cage, sobre su regreso a la nueva película de Longlegs: "Es algo muy personal porque mi madre me inspiró"

El cine de terror vive años de grandes títulos y prueba de ello es la presencia de este género en cada vez más festivales importantes y en grandes premios como los Oscar.

Algunos de los últimos ejemplos que han calado entre el público y la crítica han sido Weapons, La sustancia, Frankenstein o Los pecadores, entre otras.

Pero a esta lista hay que sumar a Longlegs, que se fue de vacío en los galardones de 2025 pese a contar con una de las interpretaciones y puestas en escena más escalofriantes de los últimos años y convertirse en la película independiente más taquillera de la última década.

Nicolas Cage en Longlegs | Neon

Maika Monroe y Nicolas Cage en el papel de Longlegs protagonizaron esta espeluznante película dirigida por Osgood Perkins y, contra todo pronóstico, recientemente se anunció que contará con una secuela.

Poco se sabe aún sobre el proyecto salvo que Cage quiere retomar un personaje que le toca de lleno, ya que el actor se inspiró en su madre para darle vida.

"Me enorgullece ser el dueño de ese personaje. Es algo muy personal para mí porque mi madre me inspiró. No es que mi madre estuviera loca, no era satánica, pero no quiero que nadie más la interprete, así que si alguien más lo va a hacer, que lo haga conmigo", declaró Cage a The Hollywood Reporter en el estreno de Spider-Noir.

Durante la promoción de Longlegs en 2024, Nicolas Cage declaró en entrevistas cómo se basó en su madre más allá del aspecto físico para la construcción del personaje, pues Joy Vogelsang padeció esquizofrenia y depresión durante muchos años, algo que el actor tomó prestado para el papel.

Nicolas Cage en Longlegs | Neon

En cuanto al film, Paramount relevará a Neon como productora, mientras que Cage espera que los nuevos estudios "mantengan el mismo respeto por las películas y los cineastas".

Aún no se han revelado detalles sobre la secuela, cuyo estreno está previsto para el 14 de enero de 2028, pero THR ha comentado que esta nueva entrega no es una secuela, sino algo ambientado en el universo de Longlegs.