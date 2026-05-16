Matthew McConaughey recuerda cuando vivió en Perú con el nombre de Mateo durante 22 días sin electricidad para huir de la fama

Matthew McConaughey ha logrado ser una de las estrellas más reconocidas de Hollywood y ha alcanzado el éxito con numerosas películas y series.

En el plano personal, junto a su mujer Camila Alves ha formado una familia que le ha mantenido con los pies en la tierra, aunque eso no siempre fue así y hubo una etapa al comienzo de su carrera en la que el actor estuvo muy perdido.

Matthew McConaughey | Gtres

McConaughey ha contado en el podcast No Magic Pill que el peso de la fama fue demasiado a raíz de estrenar Tiempo de matar en 1996, momento en el que se decidió a viajar a Perúdurante casi un mes para reflexionar sobre su vida.

"Necesitaba poner los pies en la tierra. Así que hice clic en 'desconectar' y ¡listo! Me fui a Perú. Necesitaba encontrarlo, comprobar la validación. Sabía que lo tenía, solo tenía que volver a demostrarlo", ha recordado el oscarizado intérprete de 56 años.

"Pero sí me lo preguntaba: ahora que me he hecho famoso, tengo todas estas afiliaciones con esto y aquello y lo otro. Y estoy tratando de descifrar qué parte es real y qué parte es una farsa", explicó.

Matthew McConaughey en Contact (1997) | Warner Bros.

McConaughey aseguró que los primeros 12 días de su viaje fueron "extraños", pero los días siguientes fueron maravillosos: "Ya llevaba el tiempo suficiente en el lugar como para pensar: 'Podría vivir así. Esta podría ser mi vida'. En cuanto piensas: 'Podría hacer esto', te das cuenta de que ya puedes volver a casa".

"Necesitaba conocer gente que me conociera como Mateo", ha comentado sobre cómo se hacía llamar allí, viviendo bajo el anonimato. "Y al cabo de 22 días, las lágrimas en sus ojos, las lágrimas en mis ojos y los abrazos que nos dimos, entre la tristeza y la alegría de la despedida, se basaban en el hombre que conocieron llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la celebridad".

Según ha revelado, su experiencia le hizo sentirse reconectado consigo mismo: "Reafirmó mi propia identidad, me hizo pensar: 'Oh, todavía lo tengo. Esto se basa en mí'".

Matthew McConaughey en 1996 | Getty Images

"Guardé todos mis diarios junto con mis filetes, agua y tequila, y me fui a un lugar sin electricidad en medio del desierto donde me encerraron solo conmigo mismo y con quien he sido en mis diarios del pasado", dijo en referencia al libro de poesías que escribió en aquel momento.

"Aprendí en viajes anteriores que hay un período de iniciación cuando nos aislamos con nosotros mismos, donde los demonios que nos atormentan bailan y se divierten a nuestra costa. Donde la culpa puede volverse muy pesada. La vergüenza puede volverse pesada. Y sé que, en mi caso, no disfruto de mi propia compañía durante un tiempo cuando me voy de viaje", ha reflexionado.

"Es alrededor del día 12 cuando de repente tengo una catarsis o un despertar y pienso: 'Vale, tío. ¿Qué vamos a perdonar? ¿Y qué vamos a cambiar?'", ha contado.