Paris Jackson gana en los tribunales a los gestores de la herencia de Michael Jackson, obligados a pagar una gran cantidad de dinero

Paris Jackson ha dado un golpe definitivo en los tribunales a los administradores del legado de su padre Michael Jackson.

Tras años de proceso judicial, la hija mayor del Rey del Pop ha conseguido que el árbitro Mitchell L. Beckloff dictamine que John Branca y John McClain, albaceas del patrimonio, tienen prohibido realizar pagos de bonificación a los abogados "sin el consentimiento por escrito de todos los beneficiarios o una orden del árbitro/tribunal", según documentos judiciales obtenidos por Entertainment Weekly.

Esta decisión llega después de que Paris denunciara el uso de fondos de la herencia para pagos no autorizados que ella considera arbitrarios.

Michael Jackson declarando en 2002 | Cordon Press

La resolución judicial obliga a devolver un total de 625.000 dólares al patrimonio, correspondientes a bonificaciones efectuadas en 2018 que han sido rechazadas por el tribunal.

Además, el fallo ordena a los albaceas pagar los honorarios legales de la propia Paris. Un portavoz de la modelo ha celebrado la noticia alegando que: "El patrimonio de Jackson debe ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo discrecional para que John Branca dé rienda suelta a sus fantasías de magnate de Hollywood. Tras meses de tácticas sexistas y despiadadas contra una beneficiaria, es hora de que John Branca reconozca sus numerosos errores y actúe en beneficio de la familia a la que tiene el deber fiduciario de proteger".

Por su parte, los representantes del patrimonio, aunque han mostrado su desacuerdo, han confirmado que acatarán la orden: "Si bien no estamos de acuerdo con la decisión, la respetamos plenamente y planeamos proceder en consecuencia".

Paris Jackson, hija de Michael Jackson | Cordon Press

Los albaceas han defendido su gestión recordando que Michael Jackson murió con una deuda de 500 millones de dólares y que han convertido la herencia en una entidad valorada en 2.000 millones. Sin embargo, Paris sostiene que los gestores se pagaron a sí mismos más de 10 millones de dólares solo en 2021, una cifra muy superior a la recibida por los propios hijos del cantante.

Esta victoria legal se produce en un momento de gran exposición para la joven, quien recientemente sorprendía al insinuar en redes sociales que su madre, Debbie Rowe, fue utilizada como un "molde de clonación".

Todo esto ocurre mientras el nombre de su padre vuelve a estar en el ojo del huracán tras las nuevas demandas por abuso sexual de la llamada "segunda familia", quienes demandaron a los herederos el pasado abril.