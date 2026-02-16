Teaser tráiler de Cada día nace un listo, de Arantxa Echevarría, que se verá en el Festival de Málaga antes de estrenarse en cines el 22 de mayo

Ya está disponible el teaser tráiler de Cada día nace un listo, la nueva película de Arantxa Echevarría tras ganar el Goya a la mejor película por el thriller La infiltrada. La película de Atresmedia Cine se presentará en el Festival de Málaga, dentro de la Sección Oficial (Fuera de Concurso), antes de su estreno en cines el próximo 22 de mayo de la mano de A Contracorriente Films.

La película está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa; con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro. La película cuenta con guion de la propia Echevarría y Patricia Campo (La isla interior, Los años desnudos) y está producida por Atresmedia Cine y LAZONA en coproducción con Lamia Producciones.

Cartel Cada día nace un listo | Atresmedia Cine

Sinopsis

Toni Lomas alcanzó la fama cuando participó en un exitoso talent show. Ahora no tiene dónde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena, un amor del pasado, le pone en contacto con Junior, el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari y el Gallego, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses. Cada día nace un listo es una sátira ácida y mordaz de la condición humana y la sociedad de nuestros días.

En palabras de Arantxa Echevarría: "Hacer esta película no me ha hecho rica. Al final, si trabajas, no te da tiempo a hacerte millonario. Pero sí me ha permitido sumergirme en la vida de los poderosos y de los que luchan por llegar a fin de mes. Y sí, el dinero da la felicidad en cierta medida y si piensas lo contrario, probablemente estás forrado. Cada día nace un listo es, para mí, un análisis de la picaresca humana contado entre robos de cuadros, sexo, avestruces, drogas, humor y dinero… mucho dinero".

Para Hugo Silva, que encabeza el reparto, "Cada día nace un listo es una sátira, una historia de gente de los bajos fondos mezclada con gente de un estatus social muy alto, en la que ningún personaje sale moralmente muy bien parado. Es también una película de aventuras, muy entretenida, en la que el público se va a divertir muchísimo y lo va a pasar muy bien".

"Mi personaje, Toni Lomas, es un cantante que participó en un talent show hace bastantes años. No lo llegó a ganar, pero se hizo bastante famoso. La verdad es que es un tipo con bastante talento pero con una mentalidad muy cortoplacista, y todo eso le ha llevado a vivir en un ambiente lumpen y a no triunfar todo lo que a él le hubiera gustado. Aún así, es un tipo muy infantil y muy positivo y siempre ve el lado bueno de la vida".

"Trabajar con Arantxa ha sido una experiencia súper bonita. He aprendido y disfrutado muchísimo. Creo que juntos hemos creado un personaje que nos ha hecho mucha gracia, le hemos cogido mucho cariño a Toni Lomas. Ha sido una experiencia fantástica".

Cada día nace un listo es una producción de Atresmedia Cine, LAZONA, LAZONA Zinema y Olarizu Films AIE en coproducción con Lamia Producciones. Con la participación de Atresmedia, EITB y Netflix, la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid; y la financiación del Gobierno de España-ICAA; y en asociación con Playtime.

Sobre Arantxa Echevarría

Su carrera como directora comenzó con los cortometrajes Panchito (2010), una tragicomedia con actores no profesionales, y De noche y de pronto (2012), que fue nominado al Goya al mejor cortometraje de ficción. Su debut en el largo llegó en 2018 con Carmen y Lola, que tras ser seleccionada en la Quincena de realizadores del Festival de Cannes, consiguió ocho nominaciones a los premios Goya, alzándose con los galardones a la mejor dirección novel y a la mejor actriz de reparto (Carolina Yuste).

La película recorrió numerosos festivales nacionales e internacionales, siendo premiada en el Festival Toulouse Cinespaña (Mejor actor, Premio del público y Violette dOr a la mejor película); en el Festival Internacional de cine de Guadalajara, donde consiguió el premio a la Mejor ópera prima; y el festival de Palm Springs, donde ganó el galardón a la mejor película. Desde entonces ha estrenado La Familia Perfecta (2021), Chinas (2023), Políticamente Incorrectos (2024) y La infiltrada (2024), que ha sido galardonada este año con el Goya a la mejor película (ex aequo) entre muchos otros.

Las películas de Atresmedia Cine en el 29 Festival de Málaga

Además de Cada día nace un listo, Atresmedia Cine acudirá a la 29ª edición del Festival de Málaga con otros tres títulos, que formarán parte de la Sección Oficial (Fuera de Concurso): Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Todos los colores de Beatriz de Silva y La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, que clausurará el festival. Atresmedia, patrocinador oficial del Festival de Málaga, también estrenará en el festival tres de sus producciones más esperadas: la segunda temporada de Entre Tierras, La Nena y el documental Sidosa, protagonizado por Jordi Évole y Eduardo Casanova.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.