Eva Mendes ha compartido en Instagram una serie de imágenes tomadas en su dormitorio para felicitar a su marido, Ryan Gosling por el Día de San Valentín, en un gesto que combina romanticismo y promoción sutil de la nueva película del actor. En las fotos, la actriz aparece posando sobre la cama con una camiseta oversize que muestra a Gosling caracterizado como astronauta en Project Hail Mary, con el lema "Cree en el Ave María" impreso sobre la imagen.

A pesar del tono desenfadado del look, Mendes ha cuidado el componente estético de las imágenes con un maquillaje de ojos ahumados, labios brillantes y el cabello rizado suelto. La publicación incluía tanto primeros planos como tomas más abiertas, y venía acompañada de una dedicatoria directa: "Para mi Valentín".

La actriz ha reforzado después su apoyo a Gosling a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido un vídeo de un padre viendo el tráiler de Project Hail Mary con su hijo. Junto al clip, ha escrito: "Gracias… Es muy conmovedor. Espero que les guste la película tanto como a mí".

En Project Hail Mary, Ryan Gosling da vida a Ryland Grace, un profesor de ciencias convertido en astronauta que es enviado al espacio en una misión desesperada para salvar a la Tierra de un evento cataclísmico. El filme, basado en la novela de Andy Weir, es uno de los grandes estrenos de ciencia ficción previstos para los próximos meses.

Con este gesto, Eva Mendes ha vuelto a mostrar su apoyo público a la carrera de Gosling, combinando una felicitación romántica con un guiño promocional que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.