La advertencia de Robin Williams sobre Donald Trump 5 años antes de ser presidente: "Da miedo"

Cualquier persona a la que se le pregunte, independientemente de su edad, qué actores de comedia le vienen a la cabeza, indudablemente incluiría a Robin Williams en la lista. Y es que el emblemático protagonista de Jumanji logró traspasar todas las barreras generacionales para dejar tras de sí el más hilarante de los legados en el cine.

Su muerte en 2014 sobrecogió al mundo y el vacío de su ausencia sigue vigente en la industria. Tanto es así que, más de una década después de su fallecimiento, la presencia del intérprete en el sector del entretenimiento se mantiene intacta.

Robin Williams en El club de los poetas muertos | Cordon Press

Un claro ejemplo de esta relevancia cultural se ha producido tras recuperarse una breve sección de un monólogo suyo. Porque Robin Wiliams no solo era un genio (literalmente si atendemos a Aladdín) en la gran pantalla: también fue uno de los mejores humoristas sobre el escenario.

En la pieza ahora viral, Williams advierte a los espectadores sobre Donald Trump. El monólogo en sí se remonta a 2012, cinco años antes de que Trump llegara a la Casa Blanca por primera vez. Unas palabras que en los tiempos que corren han cobrado más significado si cabe del que tuvieron en su día.

Robin Williams en Patch Adams | Universal Pictures

"Donald Trump es el Mago de Oz", dice el eterno Peter Pan de Hook: "Es un crack. Juega al Monopoly con edificios de verdad. Este tío da miedo". Sin embargo, esto no es más que la antesala de las duras críticas que vertió sobre el actual presidente de Estados Unidos.

"Es dueño de todos esos concursos de belleza. Miss América, Miss Universo... ¿No es como si Michael Vick tuviera varias tiendas de mascotas?", continúa. Un chiste que hace referencia al jugador de fútbol americano Michael Vick, involucrado en un caso de peleas de perros en Virginia. "Es un programa de captura y liberación para él", sigue en relación a las prácticas de Trump en relación a las mujeres de dichos concursos.

"Este hombre dijo: Mi hija está buenísima. Incluso en Arkansas dijeron: Eso está mal. Se ha pasado totalmente", comenta ante las risas del público. "¿Y ese maldito pelo, Dios mío? Creo que el pelo es el verdadero Donald. Creo que el cuerpo solo mantiene el pelo y cuando llega a casa dice: Salgamos de aquí de una maldita vez. Me la tiraré, vamos a por ello".

Así, entre lo absurdo y lo polémico, Robin Williams dejó una crítica para el recuerdo que, tras todas las polémicas generadas en torno a las acusaciones de abuso sexual que rodean a Trump, resuenan en las redes sociales 12 años después de la muerte del actor. Un clip que ha generado todo tipo de reacciones en Twitter, aplaudiendo a un cómico que se fue demasiado pronto.