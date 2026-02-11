Atresmedia Cine presentará cuatro películas en el 29 Festival de Málaga: Cada día nace un listo, Viaje al país de los blancos, Todos los colores y La familia Benetón +2

Atresmedia Cine desembarca un año más en el Festival de Málaga con cuatro de sus próximos estrenos. La productora cinematográfica de Atresmedia reafirma su compromiso con el sector audiovisual en uno de los principales eventos del calendario cinematográfico español.

Viaje al país de los blancos, Todos los colores, Cada día nace un listo y La familia Benetón +2 formarán parte de la programación de la 29ª edición del Festival de Málaga, que tendrá lugar del 6 al 15 de marzo. Atresmedia Cine acudirá a la cita junto a los cineastas y protagonistas de estas historias, que llegarán a los cines en los próximos meses tras su debut en el festival.

Los cuatro títulos reflejan el objetivo de calidad y variedad de Atresmedia Cine, líder de la taquilla del cine español desde hace años: Cada día nace un listo es la nueva película de Arantxa Echevarría, directora de la ganadora del Goya La infiltrada; La familia Benetón +2 es la secuela de la comedia familiar que triunfó en taquilla en 2024; Viaje al país de los blancos está basada en la emocionante historia real del divulgador y activista por los Derechos Humanos Ousman Umar; y Todos los colores es una ópera prima dirigida al público joven, a cargo de una joven promesa como Beatriz de Silva.

Atresmedia, patrocinador oficial del Festival de Málaga, doblará su apuesta por la ficción de calidad con la presentación de dos de los próximos estrenos de atresplayer: La Nena y la segunda temporada de Entre tierras. También presentará el documental Sidosa, con Jordi Évole y Eduardo Casanova.

Viaje al país de los blancos, basada en la historia real de Ousman Umar

El domingo 8 de marzo se estrenará en el festival Viaje al país de los blancos, la ópera prima de Dani Sancho basada en la historia real del famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos Ousman Umar. El ghanés se interpreta a sí mismo en la película, que cuenta en su reparto con Emma Vilarasau, Benjamin Kakraba y Victor Say. Basada en el best-seller homónimo, escrito por el propio Umar, la película cuenta con un guion de Guillem Clua. Forma parte de la Sección Oficial (Fuera de Concurso) y se estrenará en cines el 26 de junio.

Viaje al país de los blancos es una producción de Mundo Cero Crea, Atresmedia Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production, con la participación de Atresmedia y la financiación de ICAA e ICEC. Será distribuida en cines por A Contracorriente Films.

Sinopsis

Ousman Umar, un joven de Ghana fascinado por el misterioso "país de los blancos", abandona su aldea y pone rumbo a Europa. Cuando llega a Barcelona, tras una dura travesía de varios años, el sueño que lo impulsó se desvanece entre el rechazo y la soledad. Hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro. Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor, decidido a que todo su viaje haya tenido un sentido. La película está basada en una extraordinaria historia real de superación y amor en la que la bondad de las personas prevalece en un mundo hostil.

Todos los colores, la ópera prima de Beatriz de Silva

El lunes 9 de marzo debutará en Málaga Todos los colores, comedia coming-of-age escrita y dirigida por Beatriz de Silva, que debuta en la dirección de largometrajes. Mafalda Carbonell interpreta a Belén, una chica de 17 años con una gran personalidad, que se enfrenta a multitud de cambios y nuevas emociones en el último año de instituto. Está acompañada en el reparto por Sílvia Abril, la campeona paralímpica Eva Moral y un amplio elenco. La película forma parte de la Sección Oficial (Fuera de Concurso) y llegará a los cines el 12 de junio.

La película está producida por Atresmedia Cine, Cattleya Producciones y La Canica Films, con la participación de Atresmedia y Netflix y financiación del ICAA. La distribución en salas estará a cargo de Wanda Visión y las ventas internacionales correrán a cargo de Film Factory.

Sinopsis

Belén, de 17 años, es la líder indiscutible de su grupo de amigas. Con un carácter arrollador y su silla de ruedas, siempre consigue salirse con la suya. Pero con el fin del bachillerato a la vuelta de la esquina, todo empieza a cambiar. Cuando la obligan a apuntarse a atletismo en silla de ruedas para no suspender, conoce a una deportista que le ayudará a encontrar su propio camino, mientras lidia con una madre sobreprotectora, con un primer "crush" y con el miedo a perder a sus amigas de siempre. Se sumerge así en un momento vital de descubrimiento y transformación.

Cada día nace un listo, lo nuevo de Arantxa Echevarría

El viernes 13 de marzo llegará al festival Arantxa Echevarría con su nueva película tras arrasar con La infiltrada. Cada día nace un listo es una comedia negra encabezada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández y un amplio reparto, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro. El guion, firmado por Echevarría y Patricia Campo, presenta a un cantante en horas bajas que acepta el "encargo" de robar un cuadro a un importante empresario. Se presenta en la Sección Oficial (Fuera de Concurso) antes de su estreno en cines el 22 de mayo.

Es una producción de Atresmedia Cine, LAZONA Producciones y Olarizu Films AIE en coproducción con Lamia Producciones, con la participación de Atresmedia, EITB y Netflix y financiación del Gobierno de España-ICAA.

Sinopsis

Toni Lomas alcanzó la fama cuando participó en un exitoso talent show. Ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena le pone en contacto con Junior para que robe un valioso cuadro. Para llevar a cabo el golpe buscará dos aliados, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses. La película es una sátira ácida y mordaz de la condición humana y la sociedad actual.

La familia Benetón +2 clausurará el 29º Festival de Málaga

La familia Benetón +2 será la encargada de clausurar la 29ª edición del festival el sábado 14 de marzo. Joaquín Mazón vuelve a dirigir a Leo Harlem y el Langui en una secuela del éxito de 2024. El guion es de Curro Velázquez y Benjamín Herranz, y el reparto incluye a Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón, con incorporaciones como Enrique Villén y Anabel Alonso. Se estrena en cines el 17 de abril.

La película es una producción de Atresmedia Cine, Bowfinger International Pictures y Glow, con la participación de Atresmedia, Netflix y Mogambo y el apoyo del ICAA. Llegará a los cines de la mano de Beta Fiction Spain.

Sinopsis

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba a esta familia multicultural, multiplicando los problemas y también las aventuras.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. Nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando el potencial del grupo ATRESMEDIA como vía de comunicación.

En su filmografía destacan títulos como La isla mínima, El reino, 3 metros sobre el cielo, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, así como éxitos internacionales como Contratiempo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya y la nominación al Oscar para Klaus, además de su vinculación histórica con el Festival de Málaga.

En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba, además de éxitos recientes como Mikaela y Un funeral de locos.

Entre sus próximos proyectos figuran Abuela tremenda, La Fiera, Torrente Presidente, La bola negra y Karateka, junto a los títulos presentados en Málaga. ATRESMEDIA CINE seguirá participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026, consolidando su papel como motor del cine español.