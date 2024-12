Blake Lively demanda a Justin Baldoni (Romper el círculo) por acoso sexual y "destruir su reputación"

Blake Lively ha demandado a Justin Baldoni, director y coprotagonista de Romper el círculo, película que estrenó este verano, por acoso sexual.

Según ha desvelado TMZ, la acusación de la actriz añade que el actor encabezó una campaña de desprestigio contra ella y que su comportamiento le causó "una grave angustia emocional".

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

El medio ha asegurado que la denuncia recoge el ambiente hostil que se vivió durante el rodaje de la cinta, lo que provocó una reunión con la presencia de Ryan Reynolds, marido de Lively, donde se exigió a Baldoni que cesara con sus comportamientos poco profesionales como hablar de su adicción a la pornografía, alardear de sus conquistas sexuales o de sus genitales a Blake y al resto de compañeros, no hacer más preguntas sobre el peso de Blake, no mencionar más al padre muerto de Blake o no rodar más escenas de sexo, sexo oral o de clímax ante la cámara si no eran necesarias por parte del guion.

Según TMZ, la demanda señala que Sony Pictures, distribuidora de la película, aprobó estas peticiones. Sin embargo, al parecer Baldoni comenzó poco después una campaña de "manipulación social" para "destruir" la reputación de Lively

.

Bryan Freedman, el abogado de Baldoni, ha señalado a medios como People o Variety que sus acusaciones son "falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente".

Freedman agregó que Lively causó problemas en el rodaje de la película, "amenazando con no presentarse al set o con no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su desaparición durante el estreno".

"Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hicieran acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, como otro intento desesperado de arreglar su reputación negativa, que se obtuvo a partir de sus propios comentarios y acciones durante la campaña para la película; entrevistas y actividades de prensa que fueron observadas públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que Internet generara sus propios puntos de vista y opiniones", ha añadido en su declaración a Variety sobre la denuncia.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

Durante la polémica promoción Romper el círculo ya quedó patente que la relación entre Blake Lively y Justin Baldoni estaba rota.

Los rumores sobre el supuesto comportamiento de Baldoni comenzaron a comienzos de 2024 de la mano del Daily Mail, que publicó un artículo en el que se afirmaba que Baldoni era "chovinista" y "casi abusivo" en el set de Romper el círculo. Page Six informó que Baldoni también creó una atmósfera "extremadamente difícil" para todo el reparto.

Blake Lively y Justin Baldoni en Romper el círculo | Cordon Press

Romper el círculo cuenta la historia de Lily Bloom (Lively), una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Baldoni) desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación abusiva que tenía con sus padres

Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza.