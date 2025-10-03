¿Apoya a Blake Lively? Taylor Swift nos vuelve a romper los esquemas y Cancelled! parece ser su canción: "No estoy para juzgar"

Taylor Swift ha estrenado su 12º álbum de estudio, The Life of a Showgirl, en el que vuelve a sus eras más pop volviendo a colaborar con Max Martin y Shellback después de años.

Los 12 tracks del disco cuentan, como era de esperar, historias diferentes sobre cómo es la vida de una "showgirl" cuando cae la cortina del espectáculo.

Mientras que los swifties van diseccionando los significados detrás de cada una, ya ha quedado claro que Ruin the Friendship, que en un principio se pensó que podía hablar de su amistad/enemistad con Blake Lively, no tiene nada que ver con ella.

Blake Lively y Taylor Swift | Getty Images

Pero lo que ha sorprendido es que tal vez sí hable de ella (y otros amigos) en Cancelled!, una canción donde disecciona la cultura de la cancelación, el escrutinio público y, en definitiva, la 'reputation' de sus amigos.

¿Te pasaste haciéndote la mujer jefaza?

¿Te pillaron pasándotelo demasiado bien?

Y el estribillo:

Menos mal que me gusta que mis amigos estén cancelados,

Me gustan envueltos en Gucci y en escándalos.

Son algunos de los versos que han hecho pensar que la relación con Blake no está tan mal como se pensaba tras su escandalosa batalla legal con Justin Baldoni, que la ha llevado a tener a un gran número de personas en su contra.

Si bien es cierto que siguen sin haber sido vistas juntas, ni interactuando en redes (ni siquiera con su compromiso) y que Blake no ha subido nada acerca del nuevo disco, los versos de 'apoyo' a alguien cuya reputación se ha ido al traste han sorprendido a los fans.

Ven conmigo, cuando nos vean, saldrán corriendo,

Algo malvado se acerca.

Y también parecía referirse al escarnio público de la actriz:

Al principio pensaste que no pasaría nada,

que la situación se podía salvar, claro,

pero ya te habían preparado la tumba y el coche fúnebre,

cuidado con la furia de los justicieros enmascarados.

Y al suyo propio:

Al menos así sabes exactamente quiénes son tus amigos,

son los que llevan las mismas cicatrices.

Ellos se quedaron a mi lado,

antes de que me absolvieran,

creyeron en mi inocencia

así que no estoy aquí para juzgarles, no.

Sin duda esta vez Taylor no se anda con metáforas (una tónica constante de este álbum, donde habla de forma más clara y explícita), así que, que cada uno saque sus conclusiones.