EL JUICIO SERÁ EN MARZO DE 2026

El juez niega a Blake Lively su petición de que sus mensajes con Taylor Swift sean privados: Justin Baldoni podría usarlos a su favor

El director y protagonista de It Ends with Us, Justin Baldoni, tendrá acceso a los mensajes entre su compañera de elenco, Blake lively y Taylor Swift. Tras seis meses de lucha judicial y acusaciones entre los coprotagonistas, Baldoni ha conseguido dar un paso más.