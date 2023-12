Taylor Lautner confiesa que "nunca conectó" con Robert Pattinson durante los años de Crepúsculo: "Fue incómodo estar juntos"

Crepúsculo continúa despertando el interés de millones de fans que aun recuerdan la icónica saga 15 años después de su estreno, una euforia que ha crecido aun más después de que Lionsgate Television confirmara una futura serie basada en los libros de Stephenie Meyer.

Las románticas cintas protagonizadas por Kristen Stewart despertaron durante años el gran debate entre los fans de Edward Cullen, el misterioso y enigmático vampiro interpretado por Robert Pattinson, y los admiradores de Jacob Black, el atractivo licántropo al que dio vida Taylor Lautner, quien ha hablado en varias ocasiones sobre lo complicada que le resultó aquella etapa, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Jacob, Bella y Edward de Crepúsculo | Summit Entertainment

Dicho eterno dilema continúa en la actualidad, pero parece que en el pasado dicha rivalidad tuvo consecuencias afectando a la relación que compartían ambos actores tras las cámaras, quiénes no eran demasiado cercanos, algo que se mantiene hoy en día según ha revelado el propio Lautner en el podcast Call Her Daddy.

"No sé para él, pero para mí al menos definitivamente, especialmente a la edad que tenía, a veces te hieren los sentimientos cuando no deberían, pero a veces es difícil que no ocurra", ha relatado el actor. "Pero sí, fue un poco difícil".

"Creo que a veces fue incómodo para nosotros dos estar juntos en un balcón y tener 10.000 chicas abucheando a Rob, pero luego animándome a mí, pero luego la otra mitad, ya sabes, abucheándome y animando a Rob, y luego tener que mantener algún tipo de amistad. Fue difícil", ha admitido.

Lautner ha afirmado que ambos eran "personas muy, muy diferentes" por lo que su relación no llegó a ser demasiado cercana durante aquellos años en los que compartieron set de grabación: "Nunca realmente conectamos a un nivel profundo solo porque somos personas diferentes".

Sin embargo, el actor ha dejado claro que Pattinson "siempre fue fantástico y la persona más dulce que jamás haya existido" durante el rodaje.

Por su parte, Stewart y Pattinson sí que continúan teniendo un curioso vínculo en la actualidad, como demuestra que Kristen se colara en su cumpleaños, a pesar de su polémica ruptura como pareja y rumores de infidelidad en el pasado.