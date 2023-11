Kristen Stewart se ha colado en el 37 cumpleaños de Robert Pattinson llamando al timbre: "Él dijo que por supuesto"

15 años se cumplen de la primera película de Crepúsculo, una saga que ha sido imposible de olvidar en el imaginario popular.

Sus protagonistas, Kristen Stewart y Robert Pattinson, son ahora grandes estrellas de Hollywood que han pasado página y parecen haberse reconciliado -hasta cierto punto- con la cinta que les dio la fama, y en la que se enamoraron.

Tanto es así que ahora hasta acuden a eventos del otro, así lo ha revelado al mundo la propia directora de Crepúsculo, Catherine Hardwicke.

Robert Pattinson, Kristen Stewart y la directora Catherine Hardwicke en 2008 | Getty

Al parecer Hardwicke ha acudido al podcast Happy Sad Confused, donde ha contado que este año acabó curiosamente en el cumpleaños de Pattinson.

"Por extraño que parezca, acabé... fui a la fiesta de cumpleaños de Rob recientemente. Básicamente me colé con mi amiga Toni Collette, que acababa de hacer una película con él. Así que Rob le dijo, seh, tráete a Catherine. Fue divertido, y de repente Kristen se coló también", revela, y da más detalles.

"Cuando Kristen entró al cumpleaños de Rob, se quedó en plan, '¿Catherine? ¿En el cumple de Rob? ¿Qué está pasando?', y yo le dije, 'me he acoplado un poco con Toni'. Y ella me dijo, 'bueno, yo me he colado también. He tocado al timbre en plan... ¿está bien si entro?', y Rob dijo que por supuesto, ya sabes, es una persona genial".

"Esto fue hace solo unos meses, y fue como, '¡Oh Dios mío! Todos nos abrazamos, fue en plan, muy loco y guay", asegura la cineasta, dejando alucinados a los fans de ambos.

Parece que la expareja está a un paso de, como dijo Taylor Swift, "mandar regalos a los bebés de sus ex". Recordemos que Kristen está planeando su boda con su prometida Dylan Meyer y Robert está esperando a su primer hijo junto a su pareja, Suki Waterhouse.