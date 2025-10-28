Muere Esther Uria, actriz de Doctor Mateo, a los 55 años

La actriz española Esther Uria murió el pasado jueves 23 de octubre. Originaria de San Sebastián, tenía 55 años y nos ha dejado un legado repleto de papeles memorables en las series más populares de la ficción española.

Las causas de la muerte no han sido reveladas; sin embargo, varios medios hacen referencia a una enfermedad rápida que supuso su hospitalización en el Hospital Donostia, donde permaneció hasta el día del fallecimiento.

Su carrera arrancó en el teatro, junto al director Mario Gas en la obra La cacatúa verde. Mientras que, entre sus muchos roles en la pequeña pantalla, Esther Uria participó en series como Doctor Mateo o Cuéntame como pasó.

Si bien Uria tuvo éxito en el teatro y en la televisión, puso en pausa su carrera actoral para licenciarse en psicopedagogía y educación especial. También se sacó un máster como profesora de secundaria y se doctoró con una tesis en la Universidad de Vitoria en Canada y en la Universidad del País Vasco. Así, compaginó su pasión por la interpretación con la docencia. En 2013 lanzó su propia obra de teatro, Cada día es sólo una vez al día con su pareja Edu Errondosoro.

Una actriz que se ha marchado antes de tiempo y cuyo legado perdurará siempre tanto en la ficción como en las aulas en las que impartió clase.