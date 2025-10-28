Jennifer Lawrence asegura que se va a operar el pecho porque nada "está en su sitio"

Jennifer Lawrence daba la bienvenida a su segundo hijo a principios de este año junto a su marido, el galerista Cooke Maroney. La actriz, que suele mantener su vida personal con la máximadiscreción, no ha revelado el nombre del bebé ni otros detalles sobre el nacimiento, pero sí ha hablado sobre el cambio de su cuerpo durante el postparto.

Al reflexionar sobre cómo su anatomía había dejado de ser la que era tras haber dado a luz a su segundo hijo, Lawrence, de 35 años, ha revelado públicamente sus planes de someterse a unaintervención de aumento de pecho, según informaba The New Yorker.

Lawrence ha explicado que, tras su primer embarazo, su cuerpo volvió al estado en el que estaba antes, pero que tras el segundo ha sido distinto: "Todo se recuperó, prácticamente, después del primero. En el segundo, nada volvió a su sitio".

La actriz, que tiene pensado realizar la cirugía en noviembre, ha contado que tiene una escena de un desnudo para grabar en primavera, pero que esta decisión no estaría motivada exclusivamente por su visibilidad pública.

"Quizás no me apresuraría tanto para ir a la cita", confesaba refiriéndose a lo que haría si no fuese una celebridad con compromisos profesionales que se viesen afectados por su imagen.

Además, Jennifer ha hablado de otros tratamientos estéticos que se realiza, como el botox, aunque siempre evitar que afecten a sus expresiones faciales para actuar. De hecho, admitió que en el futuro también se plantea un 'lifting' facial: "¡Créeme que lo haré!", decía.

Jennifer Lawrence | Gtres

La actriz y su marido tienen un hijo mayor, Cy, nacido en febrero de 2022, y, aunque públicamente no hayan confirmado el nombre de su segundo bebé, unas fotos obtenidas por Page Six mientras la familia paseaba por Nueva York mostraba dos llaveros, uno en el que ponía Cy y otro con el nombre de Louie.

Jennifer ha reconocido también las dificultades que ha vivido con la maternidad, admitiendo que la experiencia del posparto, tal como la retrata su personaje en la película Die My Love, ha sido "extremadamente aislante".

"Es brutal e increíble", decía también sobre la maternidad. "No solo les tengo en cuenta para cada decisión sobre si trabajo, dónde trabajo y cuándo, sino que me han enseñado... Bueno, no sabíaque podía sentir tanto y que mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones".

"Es casi como sentir una ampolla o algo así; es muy sensible. Así que, obviamente, han cambiado mi vida para bien y me han transformado creativamente. Recomiendo encarecidamente tener hijos si quieres ser actor", añadía.