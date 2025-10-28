El Gran Wyoming, Premio Ondas 2025 a Mejor Comunicador

Esta martes 28 de octubre se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 72ª edición de los Premios Ondas.

Como novedad, el periodista Iñaki Gabilondo, siete veces Premio Ondas, ha sido el encargado de leer el fallo del jurado.

Entre los ganadores se encuentra el presentador del programa de laSexta El Intermedio, El Gran Wyoming, quien recibirá el premio a Mejor Comunicador.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu.