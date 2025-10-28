Antena 3 Logo Antena 3
Objetivo TV

Cine

¿Qué estás buscando?

ESTUVO CASADO CON DEBORA-LEE FURNESS

Hugh Jackman posa por primera vez en público con su novia, Sutton Foster, tras su divorcio

Hugh Jackman ha asistido a su primer evento público junto a su novia, la actriz Sutton Foster, con la que lleva saliendo más de un año después de divorciarse de su exmujer Deborra-Lee Furness.

Hugh Jackman posa en público por primera vez con su novia, Sutton Foster, en el estreno de Song Sung Blue

Vídeo: Reuters I Foto: Cordon Press

Publicidad

Hace un año, en octubre de 2024, salía a la luz que Hugh Jackman estaba saliendo con la actriz Sutton Foster.

Hasta ahora, y después de haber hecho oficial su divorcio de Deborra-Lee Furness, no habían asistido juntos a ningún evento público.

De esta forma, Hugh Jackman y Sutton Foster han posado por primera vez el estreno en Los Ángeles de su nueva película, Song Sung Blue.

Ambos estaban muy sonrientes y elegantes. El actor con un traje negro, corbata negra y camisa blanca. Y su novia se decantaba por el mismo color al lucir un vestido lencero de tirantes finos.

Hugh Jackman posa en público por primera vez con su novia, Sutton Foster, en el estreno de Song Sung Blue
Hugh Jackman posa en público por primera vez con su novia, Sutton Foster, en el estreno de Song Sung Blue | Reuters

La pareja se conoce desde hace décadas pero no fue hasta que coincidieron en la obra de Broadway The Music Man en 2021 que sus caminos se entrelazaron.

Fue en septiembre de 2023 que el actor australiano anunciaba su ruptura con Deborra-Le tras casi 30 años juntos. Meses después, Sutton también haría público su divorcio.

Sydney Sweeney habla sobre su imagen en Hollywood y ser una sex symbol: "La gente cree que me conoce pero no es así"

Sydney Sweeney en la fiesta de los Oscar 2024 de Vanity Fair
ObjetivoTV» Cine

Publicidad

Publicidad