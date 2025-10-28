ESTUVO CASADO CON DEBORA-LEE FURNESS
Hugh Jackman posa por primera vez en público con su novia, Sutton Foster, tras su divorcio
Hugh Jackman ha asistido a su primer evento público junto a su novia, la actriz Sutton Foster, con la que lleva saliendo más de un año después de divorciarse de su exmujer Deborra-Lee Furness.
Hace un año, en octubre de 2024, salía a la luz que Hugh Jackman estaba saliendo con la actriz Sutton Foster.
Hasta ahora, y después de haber hecho oficial su divorcio de Deborra-Lee Furness, no habían asistido juntos a ningún evento público.
De esta forma, Hugh Jackman y Sutton Foster han posado por primera vez el estreno en Los Ángeles de su nueva película, Song Sung Blue.
Ambos estaban muy sonrientes y elegantes. El actor con un traje negro, corbata negra y camisa blanca. Y su novia se decantaba por el mismo color al lucir un vestido lencero de tirantes finos.
La pareja se conoce desde hace décadas pero no fue hasta que coincidieron en la obra de Broadway The Music Man en 2021 que sus caminos se entrelazaron.
Fue en septiembre de 2023 que el actor australiano anunciaba su ruptura con Deborra-Le tras casi 30 años juntos. Meses después, Sutton también haría público su divorcio.
