Demi Moore revela que Tom Cruise se sintió "avergonzado" por su embarazo: "Estaba incómodo"

Demi Moore se convirtió en una de las estrellas más populares de Hollywood en la década de los 90. Después de protagonizar Ghost junto a Patrick Swayze, la actriz estaba lista para su siguiente gran papel: Algunos hombres buenos. Una cinta que coprotagonizó con Tom Cruise y Jack Nicholson, compaginando su trabajo con la maternidad.

Y es que por aquel entonces Demi estaba embarazada de su segunda hija con Bruce Willis: Scout Willis. De hecho, la primera vez que tuvo el guion en sus manos estaba ya de ocho meses, coincidiendo con el inicio de la preproducción de la película.

Demi Moore y Bruce Willis con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis | Instagram Demi Moore

La actriz ha vuelto a Hollywood a lo grande, tras su nominación al Oscar por La sustancia. En su paso por el New Yorker Festival, Moore ha recordado cómo fue aquella época y ha compartido con los allí presentes una anécdota que vivió con el eterno Ethan Hunt.

"Creo que Tom estaba bastante avergonzado", comienza explicando sobre estas primeras reuniones previas al rodaje: "Yo me sentía bastante bien al respecto. No paraba quieta, ¿verdad? Pero creo que él sintió que era un poco incómodo".

Y es que en los 90 no eran muchas las parejas de Hollywood que tenían hijos. Menos todavía las mujeres que compaginaban sus proyectos en el cine con la maternidad. Sin embargo, la protagonista de La teniente O'Neil estaba dispuesta a romper los moldes de la industria.

Tom Cruise y Demi Moore en Algunos hombres buenos | Cordon Press

"Es una de las muchas cosas que para mí no tenían sentido. Así que lo puse en duda y me dije que por qué no podía tener ambas cosas", continúa en las declaraciones recogidas por People: "Aunque llegó mucha presión para, en cierto modo, demostrar que era posible".

"Ahora recuerdo esa época y me digo: ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Qué intentaba demostrar? Pero no tenía tanto apoyo como hoy", señala sobre ese momento en el que tenía que estar "amamantando y al mismo tiempo preparando y ensayando una escena".

De hecho, estas complicaciones llegaron antes incluso del parto. "Iba a usar uniforme militar y seguramente me adelanté demasiado. Empecé a hacer ejercicio e intentar ponerme en forma antes incluso de que ella naciera". Y es que, como contaba, en aquel momentono paraba quieta: "El día que rompí aguas, caminé dos horas y media. Recorrí 38 kilómetros en bicicleta y luego estuve bailando en un club de reggae. Por eso vino dos semanas y media antes".

Demi Moore, tras ganar el Globo de Oro a Mejor actriz de comedia o musical por La sustancia | Getty Images

Han pasado más de 30 años desde el estreno de Algunos hombres buenos y Demi Moore tuvo otra hija más, Tallulah Willis. Aunque lo que no hizo nunca más fue trabajar con Tom Cruise.

Ahora, tras su regreso a los cines, Demi Moore se prepara para el estreno de dos nuevas películas de cara a 2026: Strange Arrivals y I Love Boosters.