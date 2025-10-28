Megan Fox reaparece marcando figura tras dar a luz a su cuarto hijo con un look inspirado en su película más icónica

Estrenada en 2009, Jennifer’s Body se ha convertido con el tiempo en una de las películas más emblemáticas de la carrera de Megan Fox y, aunque en su lanzamiento fue recibida con críticas divididas, ahora es considerada como una obra de culto que combina terror, humor negro y una lectura feminista adelantada a su época.

El pasado 25 de octubre se celebró una sesión especial de preguntas y respuestas organizada en el Museo de la Academia de Motion Pictures de Los Ángeles, donde se proyectó la película.

El evento ha reunido a fans y miembros del equipo, incluyendo a Megan, que deslumbró en la alfombra con un vestido corsé color nude con detalles rojos que simulaban gotas de sangre.

El diseño, de Karine Gasparyan, estaba inspirado en la estética sangrienta del personaje de Jennifer, con el que rindió un homenaje a su papel más icónico.

Esta aparición llega siete meses después de que Megan diera la bienvenida a su hija Saga Blade en marzo de 2025 junto al músico Machine Gun Kelly. Aunque ambos anunciaron su ruptura en noviembre de 2024, se rumorea que podrían estar reconciliándose después de haber viajado en familia a Costa Rica este verano.

Fox, que también es madre de tres hijos, Noah, Bodhi y Journey, con su exesposo Brian Austin Green, describió su último embarazo como "una feliz sorpresa, pero no planeada", según escribió en una publicación en redes sociales.

Pero la historia de Jennifer's Body no se queda en la cinta que conocemos porque la secuela ya está oficialmente en desarrollo. La guionista Diablo Cody está trabajando actualmente en el guion, según comentó la directora Karyn Kusama en una entrevista con Deadline.

Megan Fox en Jennifer's Body | Cordon Press

"Conozco parte de la estructura, así que no voy a desvelar nada, pero suena divertido y alocado, como la primera película. Y no tengo ninguna duda de que Diablo hará algo absolutamente increíble con ella", declaró Kusama.

Aunque no se conocen más detalles de la próxima película, Amanda Seyfried, coprotagonista junto a Fox, fue firme al decir a Variety que si no estaba Megan en el reparto, no participaría: "No lo haré sin ella".