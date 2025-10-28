Bran Stark de Juego de Tronos se casa a los 26 años: Isaac Hempstead Wright lo da todo descamisado en la celebración

Isaac Hempstead Wright saltó a la fama internacional desde el mismo momento en el que trepó los muros de Invernalia e hizo el incestuoso descubrimiento que se saldó con su caída al vacío. Durante las ocho temporadas de Juego de Tronos, Bran Stark fue uno de los pocos personajes que se mantuvo en la ficción, llegando a lo grande a su polémico final.

Sin embargo, cuando sus aventuras en Poniente terminaron, el actor tomó la decisión de alejarse de la industria. Si bien es cierto que en 2021 apareció en la película Instintos ocultos junto a Colin Farrell, su trayectoria en el cine y la televisión se cortó de raíz para embarcarse en una carrera profesional totalmente diferente.

Bran Stark en la octava temporada de 'Juego de Tronos' | HBO

Isaac ahora tiene 26 años y se ha licenciado en neurociencia, dejando así atrás su prometedor camino en el sector que ya le había valido una nominación al premio Young Artist como Mejor actor joven de reparto.

Más allá de su nueva profesión, el otrora intérprete está de enhorabuena. Y es que, tal y como él mismo ha compartido en su cuenta de Instagram, acaba de celebrar su boda en Londres.

En la publicación, Isaac escribe: "La mejor persona que he conocido, el mejor día de mi vida, los mejores amigos y familia que podríamos tener. ¡Qué día, qué vida! Te quiero, M". Así, el nombre de su mujer sigue siendo un misterio (con M); aunque sí se le ha podido ver igual de feliz que su ahora marido en este evento tan especial.

Las fotos de la boda revelan que fue una ceremonia de lo más habitual (muy diferente a las de la serie que protagonizó). La pareja posa con sus amigos, sola, en un autobús o incluso dándolo todo en la fiesta que, por la camisa desabrochada de Isaac, estuvo repleta de diversión. Porque, como bien se puede apreciar en la última instantánea de la galería, el calor de la noche apretaba y solo había una forma de refrescarse: ¡Adiós a los botones! Una velada de lo más divertida que terminó con una sesión de pizza a la que el recién casado ha llamado "el sustento nocturno".

La publicación en cuestión está plagada de mensajes felicitando a los recién casados, demostrando así que sigue conservando el cariño de sus fans incluso siete años después del final de Juego de Tronos.