Antonio Banderas y Melanie Griffith posan junto a Stella y su marido en la primera imagen de la familia

La historia de amor entre Stella del Carmen y Alex Gruszynski dio el siguiente paso el sábado 18 de octubre. La relación comenzó en 2015 y, a pesar de las idas y venidas, la pareja ahora celebra por fin su matrimonio.

La familia al completo se reunió en Valladolid, concretamente en la Abadía Retuerta LeDomaine. Un lugar rodeado de restos románicos y viñedos que han contribuido a dar una emoción única al evento. Los padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith, así como sus hermanos (Dakota Johnson incluida) parecen haber disfrutado de una velada, cuanto menos, memorable.

Antonio Banderas en la boda de su hija Stella del Carmen | Europa Press

Ahora, la primera imagen de los cuatro ha visto la luz. Antonio, Melanie, Stella y Alex han posado ya como una familia y la confianza entre suegro y nuero se plasma perfectamente en la instantánea. Y es que el recién marido toma a Antonio por el hombro, mostrando el vínculo afectivo que los une.

Por su lado, Stella posa junto a su madre Melanie, que luce un vestido victoriano de tono verde oliva y matices plateados. La novia, con un sorprendente ramo negro, combina lo clásico y lo moderno en un vestido blanco con velo incluido.

Así, la boda ha sido un día emotivo en el que la familia se ha reunido para celebrar el triunfo del amor entre Stella y Alex. Una pareja que Antonio sueña que le haga abuelo lo antes posible.

Valladolid recibió a estrellas de Hollywood el pasado sábado y, teniendo en cuenta las declaraciones de los allí presentes, todo salió de la mejor manera.