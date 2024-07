Suki Waterhouse habla de lo "oscura y difícil" que fue su relación con Bradley Cooper: "He tardado 10 años en recuperarme"

Suki Waterhouse está pasando por uno de los momentos más bonitos de su vida tras haber sido madre junto a Robert Pattinson y, en medio de esta nueva etapa, ha decidido sincerarse sobre aspectos del pasado de los que no había hablado hasta ahora. De esta forma, la cantante ha protagonizado la portada de Vogue UK, donde ha hablado sobre su relación con Bradley Cooper.

Cooper y Waterhouse estuvieron juntos durante dos años, cuando ella tenía 21 y él 38, pero en 2015 terminaron. Hasta 10 años ha tardado Suki en abrirse sobre lo que fue este periodo de su vida junto al actor de Ha nacido una estrella.

"Realmente diré que soy bastante fuerte en este momento, pero cuando te ocurre algo muy público y la historia que hay detrás es oscura y difícil, y realmente no te va bien y no puedes explicarte ante el mundo, eso es muy aislante y desorientador. Probablemente, he tardado una década en recuperarme y ser capaz de tener esta expansión en mi vida", empieza diciendo.

Bradley Cooper y Suki Waterhouse en 2014 | Gtres

"Tus 20 años son muy crueles. El amor que experimenté solo era un fetiche, y creo que cuando te quieren así, solo te castigan", comenta sobre sus relaciones anteriores. "Cuando entras en la treintena, casi instantáneamente se te respeta un poco más. Es algo encantador y chocante al mismo tiempo".

"Probablemente me ha costado una década centrarme en mí misma y poder tener este crecimiento en mi vida", continúa Waterhouse. "No puedes desprenderte de las cosas hasta que las expones a la luz del sol y se marchitan y mueren", comenta sobre la escritura de canciones como terapia.

Suki Waterhouse | Gtres

"Todos estos caminos caóticos que tomó mi vida, siempre fueron materiales. Me llevaron a un amor verdaderamente puro y una vida nueva", termina diciendo a pesar de las malas experiencias vividas en el pasado.