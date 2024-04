Suki Waterhouse publica fotos de su cuerpo posparto y se sincera sobre su recuperación tras dar a luz a su bebé con Robert Pattinson

A finales de marzo se confirmaba que Robert Pattinson y Suki Waterhouse habían sido padres. La pareja fue vista dando un paseo con un carrito en familia.

Aunque no se conocen detalles sobre el bebé (ni siquiera el sexo), ya que ellos suelen ser muy reservados con su vida privada, Suki publicaba hace unos días su primera imagen junto a su "ángel", aunque apenas se le ve la cabecita.

Ahora, la cantante y actriz de Daisy Jones and the Six se ha animado a enseñar otro vistazo a su maternidad, esta vez con unos selfies frente al espejo.

Suki aparece en su baño en ropa interior, etiquetando la marca, con una botella de leche en la mano y enseñando varios ángulos de su cuerpo posparto, aún en recuperación.

"El cuarto trimestre ha sido... lección de humildad! El periodo postparto ha estado lleno de alegría desbordante, mucha risa, lágrimas, taantas hormonas!", cuenta con sinceridad.

"Estoy orgullosa de todo lo que mi cuerpo ha conseguido y orgullosa de la amabilidad y gentileza que me he permitido durante este periodo de recuperación", afirma junto a un emoji de corazón.

Un recordatorio muy importante para ella y todas las madres que pasan por esa recuperación.