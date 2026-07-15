La sorpresa de Anne Hathaway por su embarazo a los 43 años y revela el curioso apodo con el que llama a su bebé

Anne Hathaway atraviesa un momento especialmente dulce tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras promociona La Odisea, su nueva película junto a Matt Damon y Tom Holland, la actriz de 43 años está esperando su tercer hijo con su marido, Adam Shulman, y ahora ha hablado con humor sobre este nuevo embarazo y el peculiar apodo que ha elegido para el bebé.

Durante su visita a Late Night with Seth Meyers, Hathaway ha explicado que se refiere cariñosamente a su futuro hijo como su "buzzer-beater" ("bebé en el descuento"). La expresión procede del baloncesto y hace referencia a una canasta conseguida en el último instante, justo antes de que suene la bocina que marca el final del partido. En español, la idea equivaldría a conseguir algo "en el descuento", cuando prácticamente se ha agotado el tiempo.

La actriz ha utilizado la comparación para bromear sobre el hecho de haberse quedado embarazada de su tercer hijo a los 43 años. "Este es nuestro 'buzzer-beater'. ¡Lo conseguimos!", ha celebrado Hathaway, haciendo referencia a la llegada del pequeño en este momento de su vida.

La estrella también se ha mostrado entusiasmada con su embarazo y ha explicado que se encuentra muy bien mientras continúa trabajando. Hathaway ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, fruto de su matrimonio con Adam Shulman, con quien se casó en 2012.

Anne Hathaway en la promoción de La odisea | gtres

La intérprete anunció que esperaba su tercer hijo el pasado 19 de junio a través de sus redes sociales, donde compartió un vídeo mostrando su embarazo. Desde entonces, ha lucido su barriga durante los diferentes compromisos profesionales relacionados con La Odisea, incluida la gira de promoción de la esperada película de Christopher Nolan.

Anne Hathaway en la premiere de La odisea | Gtres

El embarazo llega, además, en uno de los momentos profesionales más intensos para Hathaway. A La Odisea se suman otros proyectos como Verity y la esperada secuela de El diablo viste de Prada, aunque la actriz ha seguido manteniendo la discreción que siempre ha caracterizado su vida familiar.

Por ahora, Anne Hathaway no ha revelado más detalles sobre el bebé que espera, pero sí ha dejado claro que está disfrutando de esta nueva etapa. Y mientras continúa compaginando el embarazo con una agenda repleta de estrenos, su tercer hijo ya tiene un apodo que resume con humor el momento de su llegada: su "buzzer-beater", o su particular "bebé en el descuento".