La última imagen de Sam Neill antes de su repentina muerte: Radiante y sonriente

Sam Neill, el inolvidable Alan Grant de Parque Jurásico, ha fallecido recientemente a los 78 años de forma "repentina e inesperada", dejando conmocionados a sus seguidores y compañeros de profesión. Ahora, sus últimas apariciones públicas han cobrado un significado especialmente emotivo, ya que se había mostrado feliz, sonriente y aparentemente en plena forma apenas unas semanas antes de su muerte.

Una de sus últimas apariciones tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando asistió en Sídney a la ceremonia del Salón de la Fama de la Australian Recording Industry Association (ARIA). Allí, Neill posó sonriente junto a la cantante Kate Ceberano y compartió varias imágenes entre bastidores de una noche que quiso celebrar también en sus redes sociales.

"Una gran noche en Sídney. Cuatro mujeres a las que he idolatrado durante décadas han sido homenajeadas. Jenny Morris, Kate Ceberano y Vika y Linda Bull", escribió entonces el actor, que también destacó la presencia de la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, a quien definió como "otra heroína".

Neill también había asistido durante el mes de junio al Festival de Cine de Sídney, en otra de sus últimas apariciones públicas antes de su fallecimiento. Nada hacía presagiar el trágico desenlace que se produciría apenas unas semanas después.

La familia del actor ha anunciado este lunes 13 de julio que el intérprete ha fallecido en Sídney rodeado de sus seres queridos. Según el comunicado, la pérdida ha sido «repentina e inesperada», aunque han destacado que Neill permanecía libre de cáncer en el momento de su muerte. Por ahora, no se ha revelado la causa exacta del fallecimiento.

Sam Neill en el Festival de Venecia | Reuters

El protagonista de Parque Jurásico había confirmado recientemente que había superado el linfoma angioinmunoblástico de células T contra el que llevaba años luchando. Tras dejar de responder a la quimioterapia, se sometió a una terapia CAR-T dentro de un ensayo clínico y anunció posteriormente que los últimos escáneres no mostraban cáncer en su cuerpo.

Las imágenes de Sam Neill son ahora uno de los últimos recuerdos públicos de un actor que, pocas semanas antes de su muerte, seguía disfrutando de la cultura, de sus amigos y de la vida. Su repentino fallecimiento a los 78 años ha provocado una oleada de homenajes a una de las figuras más queridas del cine de las últimas décadas.