El divertido vídeo de Anne Hathaway al darse cuenta que se ha puesto al revés su último look de embarazada

Anne Hathaway ha vuelto a demostrar por qué es una de las actrices más queridas y naturales de Hollywood.

Tras revolucionar las redes sociales al dejarse ver paseando por Nueva York con un espectacular mono rojo de manga larga, los fans más atentos no tardaron en percatarse de un divertido error: la prenda estaba del revés.

Lejos de esquivar la polémica, la protagonista de El diablo viste de Prada ha confirmado el despiste a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. Tras mostrar capturas de los comentarios, la intérprete se preguntaba entre risas: "¿Lo hice?", para terminar admitiendo con total naturalidad: "Sí... lo hice".

Independientemente de si el toque personal que la futura madre de tres hijos le dio al look de pasarela fue intencional o no, los fanáticos elogiaron el atuendo completamente rojo de Hathaway: "Esto fue un gesto muy propio de la reina Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi", escribió un usuario refiriéndose a su personaje en Princesa por sorpresa.

La actriz, que espera su tercer hijo junto a su marido Adam Shulman, se encuentra en una etapa de plenitud absoluta y muy agradecida con la maternidad, tal y como confesaba recientemente: "Me siento muy afortunada. Sé que no todo el mundo que quiere ser padre o madre lo consigue. Me siento abrumada por la suerte que tengo. Me ha ido muy bien dos veces, y eso es tener mucha suerte. Ser madre es como un hermoso poema continuo en el que tengo el privilegio de vivir".