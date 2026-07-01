Anne Hathaway ya no se esconde y presume feliz de su avanzado embarazo públicamente por primera vez

Anne Hathaway ha dejado una de las imágenes más comentadas de la semana en Hollywood. La actriz ha mostrado por primera vez su embarazo durante el inicio de la promoción de La Odisea, sorprendiendo a muchos seguidores que desconocían que estuviera esperando un hijo.

La sorpresa ha sido aún mayor porque Hathaway ha estado muy presente en los últimos meses promocionando El diablo viste de Prada 2. Entre el rodaje de la esperada secuela y las distintas apariciones públicas relacionadas con la película, la intérprete ha conseguido mantener su embarazo alejado del foco mediático, algo poco habitual tratándose de una de las actrices más reconocidas de Hollywood.

La actriz ha acudido al evento de La odisea con dos estilismos en tonos rojos que dejaban ver su barriga, protagonizando rápidamente algunos de los titulares más comentados de la jornada. Las imágenes se han viralizado en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su sorpresa por la discreción con la que Hathaway ha llevado su embarazo hasta ahora.

Anne Hathaway en la promoción de La odisea | gtres

Con esta aparición, Anne Hathaway inaugura además la promoción de La odisea, una de las películas más esperadas de 2026. Dirigida por Christopher Nolan, la cinta cuenta con un reparto encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y la propia Hathaway.

La inesperada reaparición de la actriz ha convertido su embarazo en uno de los temas más comentados del día y ha vuelto a demostrar cómo ha conseguido mantener uno de los secretos mejor guardados de Hollywood durante meses.