Descubre el tráiler de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, este jueves en Atresmedia

Este jueves 16 de julio a partir de las 15.30 horas podrás descubrir en Antena 3 y laSexta el avance del nuevo filme de Javier Calvo y Javier Ambrossi, La bola negra, destinada sin duda a ser la película del año. La cinta les ha hecho ganar recientemente el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes. La película, además, recibió una ovación de 20 minutos la noche de su estreno y recibió los elogios de la crítica española e internacional.

La bola negra, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Es una película original de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia y que tiene previsto su estreno en salas de cine españolas el 25 de septiembre de la mano de la distribuidora Elastica. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

Javier Ambrossi y Javier Calvo en el rodaje de La bola negra con Guitarricadelafuente | Atresmedia Cine

Sinopsis de La bola negra

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.