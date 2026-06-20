LA ACTRIZ HA ANUNCIADO LA NOTICIA EN REDES SOCIALES
Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años
Anne Hathaway ha anunciado a través de Instagram que está embarazada de su tercer hijo. La actriz, de 43 años, ya es madre de dos niños, de 10 y 6 años, fruto de su matrimonio con el productor Adam Shulman.
Publicidad
Tras un año lleno de emociones marcado por el estreno de El Diablo Viste de Prada 2, Anne Hathaway sigue acaparando titulares. La actriz ha dejado a todos completamente sorprendidos al anunciar a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 42 millones de seguidores, que está embarazada de su tercer hijo.
La feliz noticia la ha compartido mediante un vídeo en el que muestra su embarazo. Un post, que ha sido una gran sorpresa para muchos, y que ya tiene miles y miles de comentarios y más de 15 millones de likes.
Hathaway, de 43 años, ya es madre de dos hijos, Jonathan, de diez años, y Jack, de seis, fruto de su matrimonio con Adam Shulman, productor con el que se casó en 2012.
Publicidad