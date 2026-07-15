James Franco muestra las "pruebas" de un alienígena en su casa y asegura que han intentado silenciarlo: "No puedo callarme"

James Franco, después de desatar la polémica en redes por un vídeo donde contaba que había presenciado una supuesta aparición alienígena, ha cumplido su promesa y ha compartido en su perfil de TikTok las supuestas imágenes de seguridad que demuestran que un alienígena merodea por su propiedad.

Dirigiéndose directamente a la cámara antes de mostrar el clip en blanco y negro de la extraña criatura, el actor de 48 años ha relatado en su vídeo el calvario que asegura haber vivido por intentar sacar a la luz este misterio: "Oye, el día ha llegado. 13 de julio. Hoy. Os prometí que iba a revelar algo porque encontré algo. Se me impuso. Yo no pedí esto. Ahora, he pasado por mucho, ¿vale?"

"Entré en las redes sociales, ya sabéis, y empecé a hablar de ello. Yo no quería hacer eso, ¿vale? No elegí esto. Se me impuso. Vi algo y pensé, ¿sabéis qué? No puedo callarme esto. He pasado por mucho, mi cuenta fue hackeada dos veces. Dos veces, gente intentando cerrármela para que no publique esto, ¿vale? Pero necesito publicar esto", comentaba con rostro serio en el vídeo.

Franco ha continuado justificando por qué ha decidido arriesgarse ante sus seguidores: "Por esa misma razón por la que la gente intenta detenerme, por esa misma razón, luché para recuperar la cuenta y sentí que os lo debía a vosotros, a la gente que me sigue y que confía en que, de hecho, tengo material detrás de lo que digo, ¿vale? Estoy respaldando mis palabras con hechos".

Al darle al play, el vídeo de su ordenador empieza a reproducirse y muestra "imágenes caseras" en blanco y negro de alguien o algo con forma de alienígena mientras el actor asiente con rostro serio a la cámara.

Justo después, tras mostrar la polémica grabación, el intérprete ha zanjado en el mismo clip: "Vale, suficiente. Aquí vamos. 13 de julio. Lo queríais. Aquí está. He cumplido. Vale. Suficiente".

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A pesar de la seriedad con la que el protagonista de 127 horas ha defendido su testimonio, sus seguidores se han mostrado muy escépticos en los comentarios de la publicación, sospechando que todo forma parte de una campaña de promoción para su próxima película. "¿Acaso todos olvidamos que ÉL ES UN ACTOR PROFESIONAL???????", publicó un usuario en los comentarios. "Vale, es hora de dejar de seguir", dijo otro.

Ante el revuelo generado, el director Christian Guiton ya desmintió categóricamente las teorías de montaje a través de su cuenta de TikTok: "No es una película de ciencia ficción. No es una película de conspiraciones. Si estuviera promocionando Sunshine, no lo haríamos así".

Esta desconcertante reaparición del actor llega años después de su regreso al foco público tras resolver en 2021 las demandas por comportamiento inapropiado interpuestas por varias de sus estudiantes.