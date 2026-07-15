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Zendaya se vuelve a superar con este look de diosa alada en la premire de La Odisea en Nueva York

Matières Fécales firma el look de Zendaya en la premiere de La Odisea en Nueva York donde ha vuelto a dejar a todo el mundo impactados con este vestido con alas.

Zendaya con un look de Matières Fécales en la premire de La Odisea en Nueva York

Vídeo: Getty I Foto: Gtres

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Zendaya vuelve a impactar con un look al más estilo diosa griega alada en la premiere de La Odisea en Nueva York. La actriz nos tiene acostumbrados a ser la reina de la alfombra roja pero con la promoción de la película de Christopher Nolan se ha superado (si es acaso posible).

En esta ocasión lució un vestido de la firma francesa Matières Fécales formado por un vestido drapeado color nude con escote corazón asimétrico y unas espectaculares alas con plumas.

Zendaya con un look de diosa alada de Matières Fécales en la premire de La Odisea en Nueva York
Zendaya con un look de diosa alada de Matières Fécales en la premire de La Odisea en Nueva York | Gtres

Otros detalles curiosos de su look fueron los zapatos sin tacón o las extensiones que llevó para crear una melena poderosa y ondulada por el viento que recogió en una trenza en espiga con mechones sueltos.

La actriz encarna a Atenea en la cinta que recrea el clásico de Homero. Junto a ella, un reparto de lujo: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Elliot Page o Lupita Nyong'o, entre muchos otros

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