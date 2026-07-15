Sale a la luz la fortuna de la actriz Daveigh Chase quien murió de SIDA y en la indigencia

A pesar de que recientemente se conoció la durísima historia de que la actriz Daveigh Chase murió viviendo en la calle pese a tener miles de dólares en el banco, nuevos documentos judiciales han confirmado la cifra exacta de su fortuna.

Según la documentación legal revisada por el medio estadounidense Entertainment Weekly, la intérprete falleció el pasado 16 de junio dejando un patrimonio valorado en 400.000 dólares, una herencia para la cual su madre, Cathy Chase, solicitó formalmente el 8 de julio al ser nombrada como administradora.

Daveigh Chase junto a su madre y su hermano menor | Getty

Esta revelación contrasta con el desgarrador testimonio de su madre, quien relató el infierno que vivió la joven tras sufrir un accidente en 2016 y terminar viviendo en la calle debido a sus adicciones.

El medio Daily Mail se ha puesto en contacto con los representantes legales de Cathy Chase para obtener más comentarios sobre la noticia. Cathy ha confirmado que no tenía una dirección específica para contactar al padre de Daveigh, John Schwailler, ya que, según ella, está "informada y cree" que reside en Filipinas y posee propiedades en Las Vegas.

La audiencia sobre este asunto está programada para el 12 de agosto en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

En declaraciones concedidas a Daily Mail, Cathy Chase explicó cómo se originó el declive de su hija: "Buscaba drogas y se juntaba con malas compañías. Nunca eché a mi hija de casa. Quería libertad y esa gente la enganchó a las drogas. Ese fue el comienzo".

Tras visitarla por última vez en prisión en 2019, donde la vio "completamente fuera de sí, como si hubiera perdido la cabeza", la madre de la actriz relató la desesperación de buscarla sin éxito por los barrios marginales de Los Ángeles y el shock de enterarse de su muerte por internet: "Estaba devastada. Sentía como si algo dentro de mí me estuviera asfixiando, y al mismo tiempo, sentía que explotaba hacia afuera".