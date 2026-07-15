Sam Neill estaba agotado poco antes de morir: "Su cuerpo no aguantó más"

Sam Neill ha dejado un enorme vacío tras su muerte a los 78 años. La familia del inolvidable protagonista de Parque Jurásico describió su fallecimiento como "repentino e inesperado" y destacó que permanecía libre del cáncer contra el que había luchado durante años. Ahora, empiezan a conocerse nuevos detalles sobre el delicado estado de salud que atravesó durante sus últimas semanas.

Rima Te Wiata, que trabajó junto a Neill en Hunt for the Wilderpeople, ha revelado en una entrevista con el periódico neozelandés NZ Herald que el actor había sido diagnosticado de neumonía antes de su muerte. La actriz ha lamentado especialmente que este nuevo problema de salud llegara después de que su compañero hubiera conseguido superar el cáncer.

"Estoy segura de que, como dijo una vez a la prensa, 'no le asusta la muerte, pero le molestaría'", ha recordado Te Wiata sobre la conocida forma en la que Neill hablaba de la posibilidad de morir. "Ahora está en su gran viaje", ha añadido la intérprete, que no ha ofrecido más detalles sobre la neumonía que padecía el actor.

Este testimonio se suma al de Laura Tingle, expareja de Sam Neill, quien ha hablado sobre las últimas semanas del actor en el programa Sydney Mornings. La periodista ha explicado que Neill llevaba años sometiéndose a duros tratamientos contra el cáncer y que, pese a haber conseguido finalmente librarse de la enfermedad, su cuerpo había quedado muy debilitado.

Sam Neill | Getty Images

"En resumidas cuentas, había estado luchando intensamente contra diferentes formas de cáncer durante al menos los últimos cinco años", ha explicado Tingle. "Eso pasa factura al cuerpo de cualquiera. Había recibido mucha quimioterapia y mucha inmunoterapia. Afortunadamente, finalmente se había librado del cáncer de sangre que padecía, pero eso dejó su sistema inmunitario bastante comprometido y creo que su pobre cuerpo terminó un poco agotado".

La periodista también ha asegurado que Neill llevaba varias semanas atravesando un delicado momento de salud y que sus seres queridos habían estado pendientes de él. "Había estado bastante enfermo durante las últimas semanas y todos los que le querían habían estado animándole, desde cerca y desde lejos. Pero creo que, sencillamente, su cuerpo ya no pudo recuperarse una vez más", ha contado.

Sam Neill en el Festival de Venecia | Reuters

Neill había recibido durante años quimioterapia e inmunoterapia para combatir el linfoma angioinmunoblástico de células T que le diagnosticaron en 2022. Después de que uno de sus tratamientos dejara de funcionar, accedió a una terapia CAR-T dentro de un ensayo clínico y, el pasado mes de abril, anunció que los últimos escáneres ya no mostraban cáncer en su cuerpo.

Precisamente por eso, su muerte ha resultado especialmente inesperada. La propia familia del protagonista de Parque Jurásico ha destacado que el actor permanecía libre de cáncer cuando falleció, aunque no ha comunicado oficialmente la causa exacta de su muerte. Por lo tanto, aunque ahora se sabe, según el testimonio de Rima Te Wiata, que Neill había sido diagnosticado de neumonía y que atravesaba un delicado estado de salud, no conviene establecer una causa directa más allá de la información confirmada por su entorno.

Los nuevos testimonios permiten conocer mejor cómo fueron las últimas semanas de Sam Neill después de que su muerte sorprendiera a Hollywood y a millones de seguidores. El actor había conseguido vencer al cáncer, pero su sistema inmunitario había quedado debilitado tras años de tratamientos y, antes de morir, también había sido diagnosticado de neumonía. Su familia, por el momento, no ha hecho pública la causa exacta de su fallecimiento.