Sharon Stone revela que un productor Hollywood "se sacó el pene" delante de su cara: "Me puse histérica"

La icónica actriz de los 90, Sharon Stone, siempre se ha mantenido muy privada con su vida personal, pero últimamente se está sincerando sobre los aspectos más difíciles de su vida tras haber experimentado una mala racha durante los últimos años en los que ha perdido la mitad de su fortuna y ha estado luchando contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado a finales de 2022, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Unido a ello, la actriz también está compartiendo los momentos más oscuros de su pasado en Hollywood asegurando que, tras su enfermedad, le dieron la espalda y dejaron de contar con ella para participar en nuevos proyectos.

Ahora, durante una entrevista para Let's Talk Off Camera, Stone ha revelado que sufrió una desgarradora experiencia con un productor de Hollywood en los años 80 que la volvió "histérica".

Sharon Stone en 'Instinto Básico' | Cordon Press

"Cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, me llamaron para Sony. Estuve aquí un par de años. Estaba tan emocionada por conocer al productor yfui a su oficina", ha comenzado relatando Stone sobre el encuentro explicando que, por el estilo de decoración que estaba de moda en aquella época, el "sofá gigante" de la oficina del productor estaba "básicamente en el suelo".

"Mis rodillas estaban alrededor de mi cuello porque soy muy alta, así que parecía que estaba sentada con las piernas en jarras en el sofá, y él mientras estaba paseándose por la oficina", ha detallado asegurando que pocos minutos después el productor comenzó a llenarla de elogios. "'Oh, es verdad lo que dicen de ti y eres la más guapa. No hemos visto a nadie como tú en décadas'. .. Luego él vino caminando hasta quedarse justo delante de mí. Él dijo: "Pero primero..." y se sacó el pene delante de mi cara".

"Por supuesto, yo era muy joven y ¿qué hago cuando estoy nerviosa? Como básicamente soy una persona muy alegre, me eché a reír", ha revelado sobre su genuina reacción a pesar de que, poco después se puso "histérica": "Comencé a reír y llorar al mismo tiempo y no pude parar porque me puse histérica. No podía parar, así que él no sabía qué hacer. Así que se lo guardó y cruzó la puerta detrás de su escritorio. Pensé que se había ido, así que no supe qué hacer. Estaba allí sentada, histérica, y al final vino su secretaria y me sacó".

"Esa no fue la última de muchas experiencias extrañas como esta en mi carrera. Fue alrededor de 1980 cuando me pasó esto y ahora estamos en 2023, es decir, 43 años después", ha revelado. "No había manera de que hubiera podido contar esta historia antes. No había manera de que alguien me escuchara y me contratara de nuevo, porque no habría podido contárselo a un productor de un estudio en 1980 porque, si lo hubiera hecho, nunca me contratarían de nuevo".

A pesar de su posterior gran éxito profesional, durante estos últimos y largos años, Stone se ha mantenido alejada de la industria cinematográfica para centrarse en el arte que se ha convertido en una actividad terapéutica para ella mientras lidia con una discapacidad que le causó sufrir un derrame cerebral.