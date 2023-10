Sharon Stone revela que tiene una discapacidad desde que sufrió un derrame cerebral: "Me dieron por muerta"

Sharon Stone es una de las actrices más admiradas e icónicas de los años 90 tras una exitosa carrera protagonizando cintas como Instinto Básico o Casino, entre otras. Sin embargo, la vida no se lo ha puesto fácil y con el paso de los años la artista ha dejado poco a poco de lado el mundo de la actuación. Durante los últimos años ha perdido la mitad de su fortuna y ha sufrido el triste fallecimiento de su hermano pequeño, Patrick Joseph Stone. Unido a ello, a finales de 2022, Stone fue diagnosticada con un tumor, como puedes ver en el vídeo de arriba.

A pesar de la mala racha, la actriz no se detiene y ha encontrado una nueva pasión para mantenerse ocupada, la pintura. El amor por las artes plásticas surgió durante la pandemia de 2020 cuando una amiga de Stone le envió un juego para pintar que contenía unos números que debía seguir, pero decidió romper las reglas y empezó a pintar fuera de las líneas y los números lo que le llevó a explorar la pintura abstracta comenzando a pintar con acrílico en lienzos.

Tal fue la pasión que comenzó a sentir por esta nueva actividad que creó un pequeño estudio en su casa para poder pintar tanto en el interior como en el exterior. Finalmente, la actriz ha dado el paso y mostrará sus obras y sus lienzos gigantes en una exposición en la Galería C. Parker en Greenwich (Connecticut).

Durante una entrevista con Associated Press, Stone ha compartido más detalles sobre su nueva afición por la pintura y ha revelado si tiene planeado volver a actuar en el futuro.

"Los museos me permitían acudir cuando estaban cerrados, así que iba a museos de todo el mundo los lunes. Eso fue increíble", ha comenzado explicando la actriz sobre el nacimiento de su nueva pasión y su inspiración. "He vivido y he trabajado en todo el mundo, tanto en mi vida como actriz como en mi vida como activista por la paz y los derechos humanos. Así que he visto tanto arte extraordinario que es casi como si tuviera una especie de título secundario en Historia del Arte, lo cual ha sido magnífico. Y eso ha sido increíblemente inspirador para mí".

Stone ha confesado que se siente "valiosa" y "disciplinada" mientras está pintando. "Me gusta trabajar y me gusta el propósito. El arte tiene un gran propósito para mí. Y sabemos que cuando enseñamos arte a los jóvenes, hay menos reincidencia en el sistema penitenciario y, sin embargo, estamos sacando el arte de las escuelas", ha explicado la actriz que afirma que pinta todos los días y "adora cuando la gente viene al estudio y dice: '¡Wow, no sabíamos que hacías esto!'". "Me encanta pintar y me encanta que traiga tanta alegría a la gente. Simplemente lo hace. Trae mucho placer", se ha sincerado.

En cuanto a su regreso como actriz en Hollywood, Stone ha confesado que "no consigo mucho trabajo como actriz y realmente el sistema no me ha apoyado". La actriz sufrió un derrame cerebral en 2001 por el cual los médicos tan solo le dieron un 1% de posibilidades de vivir. Afortunadamente, Stone pudo recuperarse, pero recientemente ha admitido que durante aquella época tan solo recibió el apoyo de su padre y Hollywood la dejó de lado.

"Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente me dio por muerta. De alguna manera mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó. Todas estas cosas sucedieron", ha compartido Stone. "Tengo una afección convulsiva cerebral que es muy grave. Y traté de ocultarlo durante muchos años porque quería regresar al negocio. Y si tienes una discapacidad, eso no funciona en mi industria realmente. Así que oculté mi afección durante muchos, muchos, muchos años".

"Eso es lo que soy. Soy una mujer con una afección convulsiva cerebral. Tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía. Sentía tanta ansiedad porque no iba a estar bien y no podían aceptarme. Y pude deshacerme de todo ese miedo y trauma de que no sería aceptada y no podría trabajar en mi comunidad", ha añadido. "¿Y sabes qué? Realmente no me querían de todos modos. No me iban a dejar volver a entrar y estoy de acuerdo con eso".

Durante una entrevista en el programa ¿Quién habla con Chris Wallace?, Stone ha explicado que, tras varios años tratando de recuperarse del derrame cerebral, intentó retomar su carrera en Hollywood, pero "cuando no pude volver, porque no podía recordar mis líneas y no pude funcionar durante bastante tiempo, me empujaron al final de la fila. Una vez que estás al final de la fila, volver al frente de la fila no se trata de si hiciste muchos éxitos de taquilla y miles de millones de dólares para tu industria. Es que ya no importas realmente", ha explicado.

"No sé si realmente 'abandonar' es la palabra correcta, pero sentí que había perdido a mi familia cinematográfica", ha concluido Stone.