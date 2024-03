Sharon Stone asegura que la presionaron para que se acostara con Billy Baldwin y el actor responde furioso: "Tengo tanta mierda sobre ella"

Sharon Stone es una de las actrices más conocidas de Hollywood. Su carrera despegó en su juventud y, desde entonces, ha estado ligada al mundo del cine. Si bien los últimos años han sido complicados para la actriz por la pérdida de su fortuna y por haber sido diagnosticada en 2022 por un cáncer de mama, nada le ha impedido continuar en el foco mediático, publicar sus memorias o acudir a diversos programas.

Ha sido en su última aparición pública donde la intérprete ha desvelado el nombre del productor que la presionó para mantener relaciones sexuales con su coprotagonista de la película Sliver en 1993 William Baldwin. No es la primera vez que habla sobre algún altercado de este estilo, ya que hace unos meses reveló que otro productor de Hollywood "se sacó el pene" delante de su cara en los años ochenta. Ahora, ha querido hablar sobre otro episodio complicado de su carrera en el podcast Louis Theroux.

El productor de cine Robert Evans | Getty

La icónica estrella de cine ha contado que fue el productor Robert Evans, que falleció en 2019 con 89 años, quien la presionó para mantener relaciones con Baldwin mientras rodaban Sliver: "Me llamó a su oficina. Tenía estos sofás muy bajos de los años 70 y 80, así que básicamente estaba sentada en el suelo, cuando debería haber estado en el set. Y él estaba corriendo por su oficina con gafas de sol explicándome que se acostó con Ava Gardner y que yo debía acostarme con Billy Baldwin, porque si me acostaba con él, el desempeño de Billy Baldwin mejoraría, y necesitábamos que Billy mejorara en la película porque ese era el problema".

La intérprete de 66 años ha contado que el productor dijo que esto daría a la pareja una mejor "química en la pantalla" lo que "salvaría la película", pero Sharon ha añadido: "El verdadero problema con la película era yo porque estaba muy tensa y no era como una verdadera actriz, que podía simplemente joderlo y volver a encarrilar las cosas. El verdadero problema era que yo era una imbécil".

William Baldwin y Sharon Stone en Sliver | Cordon Press

Además, ha comentado que estaba frustrada porque nadie había escuchado sus sugerencias sobre a quién elegir como coprotagonista, ya que ella pensó en Michael Douglas: "No tenía que follarme a Michael Douglas. Michael podría venir a trabajar y sabía cómo alcanzar esas metas, hacer esa línea, ensayar y presentarse". Pero esto llevó a que Sharon pensara: "Ahora, de repente, estoy en el negocio de 'tengo que acostarme a con gente'".

Ante estas palabras, William Baldwin ha respondido a Stone a través de redes sociales: "No estoy seguro de por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años después. ¿Todavía está enamorada de mí o todavía está herida después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones?".

Ha dicho que además había un testigo: "¿Le dijo a su amiga Janice Dickinson el día después de que hiciera la prueba y me encontrase con ellas en nuestro gran vuelo de vuelta a Nueva York... 'Voy a hacer que se enamore tanto de mí que le dará vueltas la cabeza'? Tengo tanta mierda sobre ella que le daría vueltas la cabeza, pero me he mantenido callado".

Además, el actor ha dicho: "La historia del encuentro que tuve con Bob Evans implorándole que me permitiera coreografiar la escena de sexo final en la foto de abajo para no tener que besar a Sharon es una leyenda absoluta". Ha finalizado su mensaje en Twitter diciendo: " ¿Me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas, muchas historias inquietantes, pervertidas y poco profesionales sobre Sharon? Eso podría ser divertido.

La modelo Janice Dickinson ha desmentido las palabras de Billy Baldwin a Daily Mail: "Según recuerdo, Sharon nunca me dijo eso. No estoy segura de por qué Billy Baldwin menciona esto. Les adoro a ambos, pero eso nunca sucedió".

Todo esto salió en 2021 con la publicación de las memorias de Sharon Stone La belleza de vivir dos veces, pero ahí la actriz no dio nombres. En el libro la actriz dice que el productor "caminó de un lado a otro en su oficina" y añade: "Mientras me explicaba por qué debía follarme a mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en pantalla". Después escribió: "¿Ahora crees que si lo follo, se convertirá en un buen actor? Nadie es tan bueno en la cama. Sentí que podrían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera representar una escena y recordar sus líneas".

En sus memorias, la intérprete dice que su respuesta fue: "Mi trabajo era actuar y lo dije". La belleza de vivir dos veces fue muy comentado porque la actriz desveló también otros datos muy interesantes que jamás había contado, como que fue mecenas de Leonardo DiCaprio en sus inicios, como se puede ver en el vídeo de arriba.

Aunque Janice Dickinson haya aportado cierta luz sobre quién dice la verdad, no se sabe si el cruce de acusaciones va a finalizar o si todavía les queda algo más por decir a Sharon Stone y Billy Baldwin.