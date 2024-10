Saoirse Ronan asegura que el papel que perdió en Harry Potter le "marcó a lo largo de los años": "No dije que no"

Saoirse Ronan es una de las actrices con más talento de su generación. A sus 30 años, la irlandesa ha estado nominada cuatro veces a los Oscar y se ha convertido en uno de los rostros más queridos del cine indie.

Con una filmografía que incluye títulos como Lady Bird, Mujercitas, Brooklyn, Hanna, The Lovely Bones o El Gran Hotel Budapest, hay un papel que desearía haber conseguido por encima de todos.

En 2007, la actriz se presentó al casting de Harry Potter y la Orden del Fénix al igual que cientos de niñas irlandesas con el objetivo de conseguir el papel de Luna Lovegood. Sin embargo, el codiciado personaje cayó en manos de Evanna Lynch, uniéndose a la lista de actores que estuvieron a punto de salir en Harry Potter.

Evanna Lynch, Luna Lovegood en 'Harry Potter' | Warner Bros.

"Creo que lo que más me ha marcado a lo largo de los años es que no dije que no, simplemente no conseguí el papel. Perdí, otra vez. Es un tema recurrente para mí", dijo durante su aparición en el show de Jimmy Kimmel.

"Porque era como el personaje irlandés, así que consiguieron que todos los irlandeses participaran, como si media Irlanda viniera a hacer una audición", recordó, añadiendo que "sabía que no lo conseguiría porque era demasiado joven, pero pude leer una escena que estaría en Harry Potter , y fue lo más genial del mundo".

A pesar de su decepción, otra puerta se le abrió a la joven Saoirse ya que ese fue el mismo año estrenó la película Expiación, más allá del amor, que le valió su primera nominación al Oscar siendo una niña.