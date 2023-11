Salen a la luz detalles de la boda de Tom Cruise con Katie Holmes y cómo era su relación cuando se casaron

Desde que comenzó su carrera en Hollywood, Tom Cruise se ha labrado una gran carrera profesional convirtiéndose en una los actores más codiciados de la industria cinematográfica. Sin embargo, Cruise no ha protagonizado únicamente icónicas películas de acción como Top Gun y la saga de Misión Imposible, también ha formado parte de algunos de los matrimonios más relevantes para la opinión pública. Primero el actor se casó con Mimi Rogers, matrimonio que muy poco recuerdan.

Posteriormente, Cruise se dio el sí, quiero con Nicole Kidman en 1990 y juntos adoptaron a sus hijos, Isabella y Connor, que fueron criados en la Cienciología, pero tras doce años de relación compartieron un turbulento divorcio en 2002.

Su matrimonio con Kidman no llegó a buen puerto, pero Cruise volvió a encontrar el amor y decidió casarse con Katie Holmes en 2006, el mismo año en el que dieron la bienvenida a su hija Suri, con quien apenas mantiene contacto en la actualidad después de que Katie se hiciera con su custodia tras su divorcio en 2012.

Katie Holmes con Tom Cruise y su hija Suri | Cordon Press

A pesar de su separación, durante años Cruise y Holmes fueron una de las parejas más admiradas y relevantes de Hollywood después de que el actor declarara su amor por la actriz saltando en un sofá durante el programa de Oprah Winfrey, algo por lo que posteriormente fue muy criticado.

La boda de la pareja celebrada en el castillo de Odescalchi en Bracciano, Italia, en noviembre de 2006 fue una de las ceremonias más aclamadas de Hollywood y, aunque algunos de sus detalles se han mantenido en secreto a lo largo de los años, ahora el fotógrafo del evento, Robert Evans, ha hablado sobre la "boda del siglo" en una entrevista con Yahoo Entertainment.

Evans ha explicado que antes de ser contratado tuvo que entregar un portfolio para que pudieran ver el resultado de sus trabajos anteriores, entre los que se encontraba la boda de Jennifer Aniston y Brad Pitt en el año 2000.

"Cuando lo conocí por primera vez, estaba muy emocionado de conocerme. Fue en la época en la que estaba teniendo mala prensa por lo de saltar en el sofá, pero él fue súper amable. Me dijo: ¡Estoy tan feliz de conocerte! Cuando vi tu portfolio, pensé: ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico!", ha revelado Evans ante su primer encuentro con Tom. "Estaba emocionado por eso. Estaba conociendo a Tom Cruise por primera vez, esto ocurrió durante el primer minuto de conocernos, y pensé... ¿Gracias? No soy muy bueno con los cumplidos".

Evans y otro fotógrafo se hospedaron en el hotel de Roma que se encontraba junto al hotel de la pareja. Evans, además de la boda en cuestión, también fotografió los dos días previos a la ceremonia a los que acudieron 150 invitados entre los que se encontraban grandes estrellas como Jennifer López, David Beckham y Victoria Beckham o Will Smith y Jada Pinkett Smith, entre otros.

El fotógrafo también ha compartido cómo era la relación entre Cruise y Holmes en aquellos momentos. "Me pareció muy real y natural. Parecía que se lo estaban pasando genial y estaban enamorados", ha asegurado. "Obviamente no estoy pensando en eso mientras trabajo, pero estás observando y lo ves y luego las imágenes lo reflejan. Supongo que son actores, podrían haber estado fingiendo, pero simplemente voy allí, hago mi trabajo y fotografío lo que veo".

Por lo general, Evans suele realizar hasta 5.000 fotografías en este tipo de eventos nupciales, pero ha afirmado que muchas de las imágenes luego no se comparten, al igual que varios detalles sobre las bodas que nunca se acaban desvelando por diferentes acuerdos de confidencialidad.

"Las cosas de las que se informan después generalmente no son muy precisas. La gente especula porque no sabe la verdad", ha compartido Evans. "Obviamente, no puedes decirle a nadie que las flores eran rosas o que el pastel era este, así que todos especulan, y muchas de las cosas que escuchas no son lo que sucedió".

"Esto da una pequeña idea de lo que debe ser ser una celebridad y no tener privacidad. Sí, me doy cuenta de que ese es el trabajo que eligieron, pero esa es la desventaja que acompaña al profesional", ha concluido.