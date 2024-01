El dardo de Kieran Culkin a su padre tirano mientras alaba a su "increíble madre" por criar a 7 hijos sola

Kieran Culkin fue uno de los protagonistas de la pasada gala de los Globos de Oro donde logró hacerse con el premio a Mejor Actor de Drama por su papel de Roman Roy en Succession.

El discurso del actor fue uno de los más comentados de la noche debido a su carisma y lo divertido y emotivo que fue. De hecho, Kieran no tuvo pudor al restregarle a Pedro Pascal que él había ganador el premio: ¡Es mío!", dice al actor de The Last of Us, provocando la risa de todos los presentes.

Además, al final de su discurso, Culkin quiso dedicar su premios a las "tres mujeres increíbles en mi vida": "Mi manager Emily Gerson Saines, por quien no tendría una carrera. Mi esposa Jaz por aguantar esto y toda la mierda que conlleva. Y mi maravillosa mamá. Mamá, gracias por hacer todo lo que haces. Lo que has hecho por nosotros. Eres una mujer increíble".

Kieran Culkin recibiendo el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama por Succession | Reuters

Tras salir del escenario, Kieran acudió a la sala de prensa donde volvió a hablar sobre su madre, Patricia Brentrup, y quiso destacar su valentía por haber podido educar a "siete hijos prácticamente sola". Incluso bromea a la hora de compararse con ella y lo "ahogado" que él y su mujer pueden estar criando solo a dos niños.

"No sé cómo mi madre pudo hacerlo, criarnos en ese apartamento básicamente tipo estudio y no sé cómo lo hizo", explica alabando lo "increíble" que es su madre.

"Obviamente no estaría aquí sin ella. No sólo por el sexo que tuvo con mi padre. Por la mujer que es. Y por tener sexo con mi padre. No me vas a escuchar dar las gracias a mi padre", termina diciendo con este alusión a su padre, con quien tuvo una relación complicada.

Y es que, Kit Culkin fue un padre un tanto abusivo con sus hijos y llegó a mostrar con ellos sus frustración por no poder haber sido un actor famoso. Algo que sí han coincidido sus hijos Kieran y Macaulay Culkin. De hecho, el actor de Solo en Casa llegó a separarse de sus padres a los 14 para que no pudieran aprovecharse de su dinero.