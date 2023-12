Ryan Reynolds "recrea" la foto sexy de Blake Lively y Taylor Swift con Travis Kelce y Hugh Jackman se pone "celoso"

Hace unos días fue el estreno en Londres de Renaissance: A Film by Beyoncé donde Taylor Swift y Blake Lively fueron unas de las asistentes al evento.

Una vez allí, ambas compartieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram unas imágenes junto a Beyoncé celebrando el éxito de la cantante. "La Reina me invitó a Londres...", escribía Taylor quien acaba de superar los 250 millones de dólares con su concert film sobre la gira The Eras Tour.

Mientras que Blake Livley quiso mandar un mensaje muy reivindicativo apelando a la sororidad: "Cuando crecí, las mujeres siempre estaban enfrentadas entre sí. Me costó darme cuenta hasta la edad adulta de que el instinto de las mujeres de elevarse mutuamente a su máximo potencial es la norma, no la excepción. La mayoría de mis mejores amigas son mujeres que me habrían presentado como amenazas o competencia. Nuestro trabajo es mostrar a las generaciones más jóvenes el poder de alinear en lugar de dividir. Todo esto para decir, @beyonce y @taylorswift, ninguna de ustedes tiene por qué verse amenazada por mi estrellato pop. Hay espacio para todas nosotras. Renaissance: A Film by Beyoncé. Ya en los cines… Y aún mejor de lo que puedas imaginar".

Junto a las fotos en la galería hay una imagen donde aparecen abrazadas Blake y Taylor donde vuelven a demostrar, una vez más, su gran amistad. Imagen que Ryan Reynolds ha decidido "recrear" a su estilo cambiando la cara de Blake por la suya y sustituyendo a Taylor Swift por la cara de su novio el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Ryan Reynolds "recrea" la foto sexy de Blake Lively y Taylor Swift con Travis Kelce | Instagram Ryan Reynolds

"Creo que debería acordarme de esto", escribe junto a la imagen en Instagram stories haciendo alarde de su sentido del humor.

La imagen se ha hecho viral y tras ver el montaje su gran amigo Hugh Jackman ha querido hacer su particular montaje y se ha incluido él en la foto quitando a Travis Kelce y poniéndose a él con Ryan Reynolds.

Ambos actores ya han retomado el rodaje de Deadpool 3 después de meses suspendido debido a la huelga de actores que se inició este verano. Además, Ryan y Blake han sido de gran apoyo para Hugh Jackman en estos meses tan duros para el asutraliano después de su reciente divorcio.