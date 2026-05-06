Ryan Reynolds habría dado un ultimátum a Blake Lively para llegar a un acuerdo con Baldoni y "salvar su matrimonio"

La noticia de que Blake Lively y Justin Baldonihabían pactado para no llevar su caso a los tribunales ha sido un shock en Hollywood, después de años de batalla legal.

Ahora, algunos medios apuntan a que Ryan Reynolds habría tenido un papel clave en que su mujer pusiera fin a su largo conflicto legal con su excompañero de reparto.

Según varias fuentes cercanas, el actor empezó a preocuparse al ver que la situación se alargaba más de la cuenta y que comenzaba a pasar factura en distintos ámbitos de la vida de Blake. No solo en lo profesional, también en su imagen pública y en su entorno personal. Recientemente también habló de cómo habían lidiado con ello en casa y con sus cuatro hijos.

Mientras que Lively aparecía por sorpresa en la Met Gala con un vestidazo y una sonrisa horas después de conocerse la noticia, levantando rumores incluso de si había sido invitada o no, también empezaban a circular declaraciones del entorno cercano.

Blake Lively en la Met Gala 2026 | Reuters

Estas fuentes aseguran que Reynolds llevaba tiempo inquieto por el desgaste que estaba provocando el caso. Una fuente comenta al periodista de Naughty But Nice Rob Shuter que el actor "sabía que cuanto más se alargara esto, más iba a erosionarlo todo". La exposición mediática ha sido constante durante meses.

Otra fuente señala que Blake se implicó profundamente a nivel emocional en la demanda, hasta el punto de que su motivación cambió con el tiempo. "Ya no se trataba de ganar, sino de demostrar que tenía razón", apunta. "No era consciente de lo que le estaba costando en tiempo real".

A medida que el foco mediático crecía, ese desgaste se hizo cada vez más evidente tanto en su carrera como en su vida personal. Otra fuente sostiene que al final Lively tomó una decisión clave tras el ultimátum de su marido: "Lo único que no estaba dispuesta a perder era su matrimonio".

Es cierto que Reynolds tuvo un papel muy activo al comienzo de la batalla legal, habiéndose distanciado conforme la situación se hacía más complicada, y al parecer habría pedido a Blake que no remueva más las aguas.

Así, el conflicto legal se cerró oficialmente este 4 de mayo, cuando la actriz y Wayfarer Studios, la productora vinculada a Baldoni, alcanzaron un acuerdo poco antes de que el caso llegara a juicio.

En el comunicado conjunto difundido por los abogados de ambas partes, los implicados expresaron su orgullo por la película It Ends With Us y por su mensaje de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y declaraban: "Esperamos sinceramente que esto sirva para cerrar esta etapa y permita a todos los implicados avanzar de forma constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en internet".

Ryan Reynolds sube foto con Blake Lively | Instagram

En las últimas horas Ryan ha vuelto a mostrar su apoyo silencioso a su mujer, subiendo un selfie muy familiar de ambos juntos además de compartir vídeos de su look en la gala (a la que no le acompañó públicamente).