El look español de Luke Evans para la Met Gala inspirado en la erótica gay

El actor y cantante galés Luke Evans ha imprimido acento y diseño español en la Gala Met que se ha celebrado en Nueva York con una creación de Palomo Spain que acompañaba con una gorra de Vivas Carrión, pero no ha sido el único, Bad Bunny ha vuelto a lucir un diseño de Zara como también ha hecho Stevie Nicks, cantante de Fleetwood Mac.

Al más puro estilo Village People, Luke Evans apareció con un diseño en color burdeos y tachuelas, con un significativo corte en los glúteos, seña de identidad de Palomo Spain, una propuesta estética inspirada en el universo visual de Tom of Finland, figura clave de la cultura queer de mediados del siglo XX.

El estilismo se completa con guantes de cuero, una corbata a juego, un cinturón completamente tachonado y una correa cruzada. Debajo, una camisa de gasa de seda transparente introduce contraste y ligereza a una silueta por lo demás estructurada.

Luke Evans en la Met Gala 2026 con un look de Palomo Spain | Reuters

El estilismo, de fuerte carga simbólica, estaba compuesto por pantalón, botas y cazadora, acompañados de una gorra clásica del colectivo, reinterpretada por Vivas Carrión, según ha reseñado en una nota la firma de sombreros liderada por Felipe Vivas y Manuel Carrión.

La pieza fue realizada completamente a mano en los talleres de Vivas Carrión, tomando como referencia las icónicas gorras policiales que han sido históricamente resignificadas dentro de esta subcultura.

Luke Evans acude a la Met Gala con un look de Palomo Spain | Reuters

La imagen final evocaba de manera directa el imaginario del artista Tom of Finland, un resultado "rotundo, provocador y cargado de presencia", ha señalado Felipe Vivas.

Además, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a lucir un traje de Zara, como ya hizo en su actuación en el Super Bowl, en esta ocasión un traje negro, con blusa de gran lazada en el cuello y un trabajado maquillaje que le daba aspecto de anciano, su yo del futuro.