Ryan Reynolds habla de la "integridad" de Blake Lively y sale en su defensa: "La gente no tiene ni idea de lo que está pasando"

Tras unos meses en los que su nombre ha estado ligado más a titulares de polémica que por estrenos, Ryan Reynolds ha reaparecido públicamente para dejar clara una cosa: su apoyo incondicional a su mujer, Blake Lively. Y no solo eso, también ha querido subrayar lo orgulloso que está de ella en medio del complicado momento que atraviesan.

El actor ha aparecido en el programa Today, en su sección Sunday Sitdown Live. En ella abordó cómo está viviendo su familia la exposición pública derivada del conflicto legal entre Lively y Justin Baldoni.

Durante la charla, el presentador Willie Geist le preguntó cómo han “gestionado” toda esta situación. Reynolds reflexionó sobre la diferencia entre lo que se percibe desde fuera y la realidad: “Te das cuenta de la ilusión que hay detrás de muchas de estas cosas, la vida digital frente a la vida real”, comenta. Y es que ambos han dejado claro en cada aparición que su prioridad siempre serán sus hijos, James (11), Inez (9), Betty (6) y Olin (3).

Sin querer profundizar, el actor fue muy claro al hablar de su mujer: “De verdad, sin entrar en demasiado, nunca en mi vida he estado más orgulloso de mi mujer”. Y fue más allá al referirse a lo que no se ve desde fuera: “La gente no tiene ni idea de lo que realmente está pasando. Nunca he estado más orgulloso de alguien en mi vida, con ese nivel de integridad que aporta en todo lo que hace”.

A pesar del contexto judicial, la pareja ha seguido mostrándose unida en público. En las últimas semanas se les ha visto compartiendo planes, desde un partido del Wrexham en el que Ryan está muy implicado hasta una salida a Broadway en marzo, además de dedicarse mensajes de cariño en redes.

Las palabras de Reynolds llegan poco después de que la actriz lo haya llamado a declarar como testigo en el juicio contra Baldoni, previsto para el próximo mes. Todo ello en un momento especialmente delicado para su caso, pues hace unas semanas el juez desestimó 10 de las 13 acusaciones presentadas por Lively, incluidas las relacionadas con acoso sexual. No obstante, las denuncias sobre una supuesta campaña de desprestigio sí seguirán adelante en el juicio.