CASADOS DESDE EL 2010
Javier Bardem habla sobre sus hijos, su matrimonio y lo "afortunado" que es de estar con Penélope Cruz: "Es increíble"
Javier Bardem ha hablado sobre su familia con Penélope Cruz y se deshace en elogios hacia su mujer y madre de sus hijos.
Javier Bardem es uno de los actores españoles más importantes con más de 40 años trabajando sin descanso. Bardem se ha hecho un nombre no solo en España sino en Hollywood.
Más allá del Oscar que ganó en 2007 por No es país para viejos, el actor no ha parado de trabajar. Así lo hemos visto en F1, la película, Dune, La Sirenita o en la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erick Menéndez.
Pero para Javier Bardem lo más importante no es su carrera, la fama o el lujo, es poder estar con su familia: "No tengo cláusulas en mi contrato que tengan que ver con caravanas más grandes o suites de lujo. Lo único que me importa es no estar más de dos semanas lejos de mi familia", explica a Variety.
Bardem está casado desde 2010 con Penélope Cruz y tienen dos hijos en común: Leo de 15 años y Luna de 12. En la entrevista Javier se ha deshecho en elogios hacia su esposa:
"Es una mujer con la que me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de estar al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la vida", comenta.
"Es importante respetar y apoyar a tu pareja, pero también admirarla por lo que es, por lo que hace. Penélope es un ser humano increíble, hermosa y buena; la forma en que se relaciona con su familia, con sus amigos, con nuestros hijos, conmigo, consigo misma. Han pasado muchos años y no he visto ni rastro de malicia en ella", dice enamorado.
"¡Además de eso, es increíblemente hermosa!. Cuando la veo fotografiada en algunas revistas, pienso: ¿Esa es mi esposa? ¡Dios mío, ¿es ella?! ¡Tiene que serlo!", declara incrédulo de su suerte.
Respecto a sus hijos explica que su hijo "recibió su primer teléfono hace menos de un año. Nada de redes sociales, por supuesto".
"En el colegio usan ordenadores, lo cual nos parece bien y a la vez no". "Intentamos que comprendan la importancia de aburrirse, de perder el tiempo, de sentarse y mirar al techo".
"La generación más joven tiene menos paciencia, menos atención, menos cuidado por los detalles", afirma. "Todos vivimos a un ritmo frenético, y se necesita mucho valor para tomarse el tiempo de sentarse y disfrutar de algo por lo que es, sin pensar que te estás perdiendo algo más. Es lo que consumimos a diario a través de nuestros teléfonos, y este déficit de atención que todos padecemos".
