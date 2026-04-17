Blake Lively todavía "tendría esperanzas" de ser invitada a la boda de Taylor Swift

Todo el que no viva bajo una roca sabe que la relación entre Blake Lively y Taylor Swiftatraviesa un momento delicado, pero eso no parece haber hecho mella en el optimismo de la actriz. Según varias informaciones, Lively sigue convencida de que acabará recibiendo una invitación para la boda de la estrella con Travis Kelce.

Al parecer, la cantante ya habría empezado a enviar los 'save the date' previos a la invitación para prevenir a sus invitados. Sin embargo, todo apunta a que Blake podría no estar entre los destinatarios después de su distanciamiento por el enfrentamiento judicial de Lively con Justin Baldoni. Un caso que habría tensado hasta el límite su relación con Swift.

Aun así, y pese a los rumores de que ya no mantienen contacto, la actriz seguiría confiando en que estará presente en el gran día. Así lo aseguran fuentes cercanas, aunque nada está confirmado.

"Blake es totalmente optimista", asegura la fuente. "Sigue pensando en el principio. Estuvo ahí cuando Taylor y Travis empezaron, siente que forma parte de su historia".

Según la exclusiva de un Substack, la fuente añade que, aunque mantiene la esperanza, quizá sea la única persona que da por hecho que esa invitación llegará: "Blake sigue teniendo esperanza", pero puede que sea la única "que cree que esa invitación está en camino".

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Lively formaba parte del círculo cercano de Swift cuando la relación con Kelce comenzó, e incluso la acompañó a eventos clave como la Super Bowl LVIII en Las Vegas o al partido entre los Kansas City Chiefs y los New York Jets en octubre de 2023.

"Se ve a sí misma como parte del círculo íntimo", explica la fuente. "Su presencia no es opcional, es esencial".

Sin embargo, la falta deinteracción pública entre ellas desde hace más de un año apunta a que la cantante estaría optando por tomar distancia, y más con el juicio de Lively a la vuelta de la esquina.

"Las personas del entorno de Taylor no lo tienen tan claro", señala otra fuente. "No ven a Blake como una invitada imprescindible".

"Ahora mismo hay mucha carga emocional", añade. "Y Taylor está siendo increíblemente cuidadosa con su lista de invitados".

"Taylor quiere un día sin dramas, y ya no confía en Blake ni en Ryan Reynolds", afirma otro confidente.

"Ha habido una brecha emocional durante mucho tiempo", aseguran. "Reconstruir la confianza ahora mismo no parece posible".

Mientras tanto, los rumores sitúan la esperada boda durante el fin de semana del 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos, una fiesta que siempre ha sido importante para Taylor.