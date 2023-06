Ryan Gosling explota contra los que critican su Ken en 'Barbie': "Vuestra hipocresía está expuesta"

La película 'Barbie' se ha convertido en todo un fenómeno antes de su estreno este verano. Ahora queda menos para que vea la luz en los cines, pero la expectación por este 'live action' ha acumulado muchos seguidores que llevan esperando este momento mucho tiempo.

Margot Robbie y Ryan Gosling serán los protagonistas de la película y en el reparto contarán con caras conocidas como Emma Mackey ('Sex Education'), Nicola Coughlan ('Derry Girls'), Simu Liu ('Kim's Convenience') o Michael Cera ('Juno') y cuyo tráiler tienes disponible en el vídeo de arriba. Este estreno también contará con la participación de Dua Lipa, quien se encargará de la banda sonora junto a Nicki Minaj y el propio Ryan Gosling.

Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken | Gtres

La cinta de Greta Gerwig promete ser uno de los estrenos más esperados de la temporada, aunque los inicios del proyecto se remontasen hasta hace 10 años y no fuera fácil unido a un cambio de producción de Sony a Warner Bros. A pesar de todo esto, se esperaba que el recibimiento fuese muy bueno pero los fans no han puesto las cosas fáciles a Ryan Gosling quien ha explotado tras conocer que compartiría el mundo de Barbieland junto a Margot Robbie.

El nombre del actor de 'Lalaland' se anunció como la nueva versión de 'Ken' y le llovieron las críticas donde cuestionaba su elección bajo el hasthag #notmyken. A pesar de todo esto Ryan señaló recientemente, que sigue con muchas ganas de empezar la fiesta, ya que la adaptación llegará a las pantallas el 21 de julio de 2023.

En una entrevista para GQ hace unos días fue contundente con todos estos comentarios: "Yo diría, ya sabes, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens para jugar", afirmaba.

"Es divertida... esta especie de idea de agarrarse las perlas de, como, #notmyken. Como si alguna vez hubieras pensado en Ken antes de esto", explica. Para después añadir: "Pero de repente, es como, 'no, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo'. No, no os importaba. Nunca lo hicisteis. Nunca os importó. Barbie nunca se acostó con Ken. Ese es el punto. Si alguna vez te importara Ken, sabrías que a nadie le importa Ken. Así que tu hipocresía está expuesta. Es por eso que su historia debe ser contada".

Ryan Gosling como Ken en 'Barbie' | Warner Bros.

El actor termina explicando su conexión con su personaje y que cierra un círculo en la vida real: "Hay algo en este Ken que realmente, creo, se relaciona con esa antigua versión de mí mismo", continuó. "El tipo que se ponía pantalones Hammer, bailaba en el centro comercial, olía a Drakkar Noir y llevaba flequillo Aqua Net. Le debo mucho a ese chico. Creo que me quise desprender de ese yo rápidamente cuando empecé a hacer películas más serias. Pero la realidad es que él es la razón por la que tengo todo lo que tengo".